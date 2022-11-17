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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالبرتقالي اللامع.. بسنت شوقي تبهر متابعيها من مهرجان القاهرة السينمائي

صدى البلد

شاركت الفنانة بسنت شوقي، متابعيها صورا جديدة  من مهرجان القاهرة السينمائي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت بسنت شوقي  بفستان لامع باللون  البرتقالي ، مما نال اعجاب متابعيها.

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وعلى جانب آخر ، قالت الفنانة بسنت شوقى، إنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل دوبامين بشخصية “شيما” التي تربطها قصة حب بالشخصية التي يقدمها الفنان محمد كيلاني.


مسلسل"دوبامين"، يتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول مفهوم هرمون السعادة، وتأثير السوشيال ميديا عليها، من خلال ابلكيشن ما، سيتم الكشف عن تفاصيله على مدار حلقات المسلسل.

 

مسلسل "دوبامين"، من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، عبر شاشات القنوات الفضائية، يشارك في بطولته كوكبة من النجوم ريم مصطفى، وبسنت شوقى، ومحمد كيلاني، ومروان يونس، وتيام مصطفى قمر، باسل الزارو، اسراء رخا،،وإنتاج شركة ايما لاين للمنتجة إيمان أبو الدهب، وتأليف محمد جلال، ومخرج منفذ جمال شاكر، إخراج رؤوف عبدالعزيز.

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