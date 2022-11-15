بفستان محتشم.. بسنت شوقي تخطف الأنظار برفقة محمد فراج في مهرجان القاهرة

شاركت الفنانة بسنت شوقي، متابعيها، عدة صور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت بسنت شوقي في الصور بفستان أسود من مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك برفقة الفنان محمد فراج، مما نال اعجاب متابعيها.

وانضم مسلسل "الغرفة 207" لقائمة الأعمال الفنية الأكثر مشاهدة في مصر عبر منصة "شاهد vip"، وذلك بالتزامن مع عرض الحلقتين الأولى والثانية من العمل الذي يقوم ببطولته النجوم محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج، وتدور الأحداث في إطار من الغموض والتشويق.

كما تصدر المسلسل تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وحققت الحلقتان الأولى والثانية ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما الإشادات بالأداء التمثيلي لمحمد فراج وريهام عبد الغفور، وتمكنهما من تجسيد الشخصيات بإتقان وهدوء بدون مبالغة، فضلا عن جودة الإخراج والديكور والأزياء كعناصر فنية متكاملة جذبت المشاهدين منذ الحلقات الأولى.