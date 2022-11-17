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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مزارع يقتل شقيقه في سوهاج بسبب تركيب ماسورة مياه بأرضهما

صدى البلد

لقي مزارع في بداية الأربعينات من العُمر، مصرعه طعنًا، على يدي شقيقه الخمسيني؛ إثر الخلاف القائم فيما بينهما على تركيب ماسورة مياه بأرضهما الزراعية، بدائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي مفادها وصول المدعو (هلال ا ع ع- 40 سنة- مزارع- ويقيم دائرة المركز)، جثة هامدة؛ إثر إصابته بجرح طعني بالظهر من الناحية اليسرى.

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وبالإنتقال والفحص وبسؤال زوجته المدعوة (هدى ا ا خ- 32 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية)، إتهمت شقيقه المدعو (سباعي ا ع ع- 50 سنة- مزارع- ويقيم بذات الناحية)، بالتعدي على زوجها المذكور بسلاح أبيض كان بحوزته وإحداث إصابته التي أودت بحياته؛ بسبب خلاف على تركيب ماسورة مياه بأرضهما الزراعية.

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة "مطواة"، بإرشاده، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذِكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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