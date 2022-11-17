إصابة 4 مواطنين.. أولوية المرور تُشعِل مشاجرة بالأسلحة البيضاء في سوهاج

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء؛ إثر خلافات على أولوية المرور بالطريق، دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بوجود مشاجرة ومصابين دائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين أنها بين كل من:" طرف أول الأمير ص ز ع- 27 سنة- بكلية الصيدلة- مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، شقيقه ضياء الدين ص ز ع- 45 سنة- مقاول- مصاب بجرح رضي بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم"، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية.

وطرف ثانٍ:" ناصر ع ع- 29 سنة- سائق- مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، شقيقه وليد ع ع ا- 39 سنة- سائق- مصاب بجرح طعني بالبطن من الناحية اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج التعليمي- ويقيمان دائرة القسم".

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الأول سلاح أبيض "سكين"، وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها؛ بسبب أولوية المرور بالطريق العام.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.