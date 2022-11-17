محمد صلاح يترقب.. موعد حفل جوائز جلوب سوكر والقناة الناقلة

يقام، اليوم، الخميس، حفل جوائز “جلوب سوكر”، للأفضل في العالم 2022، بمدينة جميرا بدولة الإمارات العربية المتحدة

موعد حفل جلوب سوكر والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن ينطلق حفل جلوب سوكر في تمام الخامسة والثلث مساء اليوم “بتوقيت القاهرة”، السابعة والثالث مساء “بتوقيت أبو ظبي”، وسيذاع عبر حسابات “جلوب سوكر” على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى شبكة قنوات أبو ظبي الرياضي.

وينافس النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، كل من كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، وإيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، على جائزة أفضل لاعب في العالم 2022.

كما ينافس الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، الإسباني بيب جوارديولا، المدير لفريق مانشستر سيتي، وجوزيه مورينيو، على جائزة أفضل مدرب.

ويتصارع ريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي، على جائزة أفضل لاعب رجال 2022.

وسيشهد الحفل تكريم نجوم اللعبة السابقين، وفي مقدمتهم الأسطورة البرازيلية روماريو، والنجم الإنجليزي واين روني، وغيرهم.

يذكر أن النجم المصري محمد صلاح، توج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 23 هدفا، بالتساوي مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب فريق توتنهام، كما حصد مع الريدز بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية، الموسم الماضي، وكأس الدرع الخيرية، مطلع الموسم الجاري.

واحتل محمد صلاح المركز الرابع في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي الماضي، بينما يتصدر ترتيب هدافي البطولة القارية الموسم الحالي برصيد 7 أهداف، بالتساوي مع كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان.