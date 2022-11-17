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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم العالي ورئيس جامعة حلوان يفتتحان المرحلة الثانية لتطوير مستشفى بدر

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

 

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. السيد قنديل رئيس جامعة حلوان صباح اليوم الخميس المرحلة الثانية من أعمال تطوير مستشفى بدر الجامعي.

وذلك بحضور الدكتور حسام عبدالغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، الدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونواب رئيس الجامعة  وعمداء الكليات ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، ود. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ود. وائل عمر المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، ود. محمد عاطف العوام المدير الطبي لمستشفى بدر الجامعي.

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وخلال الافتتاح، أكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية المستشفيات الجامعية، ودورها التعليمي والتدريبي في إعداد أطباء بكفاءة عالية، فضلًا عن دورها الكبير في خدمة الصحة بمصر، وظهر هذا الدور بوضوح أثناء جائحة كورونا، فضلًا عن الدور الوطني التي ساهمت به المُستشفيات الجامعية في إنهاء قوائم الانتظار، ودعمها لمنظومة الصحة فى مصر بصفة عامة، مشيرًا إلى أن عدد المستشفيات الجامعية شهد تطورًا كبيرًا، حيث بلغ عام ٢٠١٤ (٨٨) مستشفى، بينما وصل إلى (١٢٠) مستشفى عام ٢٠٢٢، بزيادة قدرها (٣٢) مستشفى.

وثمن الوزير الجهود المبذولة لتطوير المستشفى لكي تكون مُجهزة على أعلى مستوى؛ لاستقبال الحالات التي تخدم مُنتسبي جامعة حلوان وسكان المنطقة المحيطة بالمستشفى، وحرصها على تقديم خدمة طبية متميزة لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.

كما قدم د. أيمن عاشور التهنئة للجامعة بمناسبة تخرج أول دفعة من كلية الطب، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق واستكمال مسيرة التطوير الطبي في مصر.

ومن جانبه، أوضح د. السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن افتتاح المرحلة الثانية للمستشفى تضمن افتتاح وحدة الرعاية المركزة، والتي تم دعمها بعدد ١٢ سريرًا ليصل إجمالي عدد الأسرة بالرعاية ٢٥ سريرًا، كذلك تم افتتاح القسم الداخلي بعدد ٢١ سريرًا، كما تم افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بإجمالي ١٨ سريرًا، بالإضافة إلى افتتاح قسم قطاع الأغذية بالمستشفى.

وصرح د. عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن مستشفى بدر الجامعى، يعد أحد الصروح الطبية الضخمة، التى تقدم خدماتها للمواطنين بمحافظة القاهرة والمحافظات المجاورة، مشيرًا إلى أن أعمال تطوير المستشفى  تخضع لمتابعة مستمرة من وزير التعليم العالي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المستشفيات الجامعية تقوم بدور رائد على مستوى التعليم الطبي واكتساب الخبرة العملية، فضلاً عن مساهمتها بالتعاون مع وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، لافتًا إلى دورها البارز والمهني في الجراحات المُعقدة التي تستفيد بخبرات أساتذة الجامعات في التخصصات الطبية الدقيقة.

وعلى هامش الافتتاح، تم استعراض جهود الجامعة لتطوير مستشفى بدر الجامعي خلال المرحلة الأولى، فضلًا عن استعراض التطورات التي قامت بها الجامعة في المرحلة الثانية، وكذلك خطوات الجامعة القادمة نحو استكمال المرحلة الثالثة للمستشفى. 
 

التعليم العالي محافظة القاهرة وزارة الصحة وزارة التعليم جائحة كورونا

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