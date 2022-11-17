حسن الخاتمة.. وفاة موظف بالمعاش في المسجد أثناء صلاة العشاء بكفر الشيخ

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، لوفاة سلامة مخيمر فرج، مدير مكتب تموين كفر الجرايدة سابقاً، أثناء صلاة العشاء أمس، في أحد مساجد القرية.

وقال رضا شحاتة، من أهالي القرية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بقلوب يملؤها الحزن والألم تلقينا نبأ الوفاة كالصاعقة؛ لأن الموت المفاجئ أصعب شيء، وللان لم أصدق هذا النبأ، و بهذه الفاجعة لانملك إلا أن نستعين بالصبر وقوله تعالى " كل نفس ذائقة الموت ، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة " .. أخي الحبيب وصديقي الغالي وزميل الدراسة في الزمن الجميل سلامة مخيمر فرج.. مدير مكتب تموين كفرالجرايدة سابقاً في ذمة الله ».

وتابع، توفي إلى رحمة الله وهو يُصلي إماماً بصلاة العشاء وبعد قراءة الفاتحة في الركعه الثانية.. سلم روحه الي بارئها، فإننا نعزي أنفسنا وأهلنا وجميع عائلات خط البحر، سائلين المولى - عز وجل- أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يجعل مثواه الجنة، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان».

واختتم نعيه بالدعاء للفقيد، «اللهم أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين. اللهم أنزله منازل الصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة اللهم أعذه من عذاب القبر، وجفاء الأرض عن جنبيها».

واتشحت القرية بالسواد حداداً وحزناً على رحيل الفقيد المشهود له بكرم الأخلاق والسمعة الطيبة وبشاشة الوجه والتعامل مع الجميع بكل لطف ورقي، مؤكدين أن وفاته وهو يصلي تدل على حسن خاتمته والتي كافأه الله بها.