عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الفيوم: ندوة ذاتية بعنوان للطفولة حق بكلية الآداب

جانب من الحضور للندوة
جانب من الحضور للندوة

نظمت الكلية ندوة ذاتية بعنوان "للطفولة حق"  ،  تحت رعاية ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وطارق عبد الوهاب، عميد الكلية، وأحمد بقوش، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

 

 بحضور أعضاء لجنة التحكيم وائل طوبار، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وبيومي طاحون، ومحمد كمال، ومي مواهب، أعضاء لجنة التحكيم، وحسني الجارحي، القائم بعمل مدير عام رعاية الشباب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 بقاعة المؤتمرات بالكلية.


صرح د. وائل طوبار أن الندوة تأتي في إطار مسابقة الندوات الذاتية على مستوى كليات الجامعة، وأوضح أن الغرض من تنظيم هذه المسابقة قياس قدرات الشباب على الإلقاء وتدريب زملائهم وإنتاج أفكار جديدة تناقش القضايا الراهنة على مختلف المستويات.

 

وحاضرت خلال الندوة الطالبة منى أكرم، حول مفهوم الأمومة وتناولت الحديث عن زواج القاصرات؛ الزواج قبل بلوغ سن18 عاما، ويسمي حسب منظمة اليونيسيف بزواج الأطفال، كما تطرقت لعرض أسباب زواج القاصرات، أبرزها قلة الوعي لدى فئة كبيرة من المجتمع، والخوف من عدم زواج الفتاة، بالإضافة للعادات والموروثات الثقافية السائدة.

 

وأشارت إلى الآثار السلبية لزواج القاصرات منها الانقطاع عن التعليم، وحدوث مضاعفات صحية ونفسية نتيجة الحمل.

 

واختتمت الندوة بتوصيات تهدف للحد من زواج القاصرات؛ كالالتزام بالمواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع، وتطبيق القانون على من يخالف السن القانونية للزواج.

 

 

جامعة الفيوم: حماية المرأة من الابتزاز الإلكتروني يتطلب الحرص والمعرفة

 

 

 

الطالب المنتج.. رئيس جامعة الفيوم يفتتح الموسم الخامس لمعرض الصناعات الصغيرة

bc6aada6-8b07-4871-bac2-bb853eb15ee3
bc6aada6-8b07-4871-bac2-bb853eb15ee3
d10f5611-3acf-49f3-8f9f-78e567d24d20
d10f5611-3acf-49f3-8f9f-78e567d24d20
e65cbae2-d0ed-45b5-9477-ad1e8ebf28fb
e65cbae2-d0ed-45b5-9477-ad1e8ebf28fb
4e58cc8f-4808-49b6-99c2-597633d7fd65
4e58cc8f-4808-49b6-99c2-597633d7fd65
81f3d919-d510-4529-a091-6a10fa8e23c8
81f3d919-d510-4529-a091-6a10fa8e23c8
110ab099-333a-4734-84dc-aaab19ff1bd6
110ab099-333a-4734-84dc-aaab19ff1bd6
219de6e0-06e5-49b5-9687-313444af535c
219de6e0-06e5-49b5-9687-313444af535c
2357ddfe-71d2-4134-9d34-ef30d50409df
2357ddfe-71d2-4134-9d34-ef30d50409df
الفيوم جامعة الفيوم للطفولة حق اخبار الفيوم اخبار جامعة الفيوم وزير التعليم رئيس الجامعة الانشطة الطلابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بصورة البطاقة.. كيف تحصل على 11 ألف جنيه شهريا من بنك ناصر

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 839 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

امتحانات شهر نوفمبر لطلاب المدارس .. قرارات نهائية بشأنها

تحرك جديد من البرلمان بسبب استمرار الدراسة مع انتشار الفيروس المخلوي

كيلو الأرز بـ 10 جنيهات ونصف فقط.. من أين تحصل عليه؟

قبل الإعلان الرسمي .. تسريبات : محمد صلاح أفضل لاعب في العالم 2022

مفاجأة بشأن موقف كهربا في الأهلي وموعد تسديد الغرامة

الدولار يهبط بقوة إلى نقطة غير متوقعة عالميا..وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

ترشيحاتنا

منتخب مصر للشباب يهزم بنين بهدف فى المباراة الودية الأولى

على الإطلاق | راموس يتغنى بـ محمد صلاح في حفل جلوب سوكر

أفارقة المونديال (4) .. مختار ذويب : قائمة تونس مليئة بالمجاملات .. وأرشح هذا المنتخب للفوز بكأس العالم

محمد صلاح يصل إلى مقر حفل جوائز جلوب سوكر.. صورة

إيران تشتعل| الفوضى تضرب الشوارع وإحراق المحال التجارية والمباني العامة.. فيديو

نسوا الخلاف.. محمد صلاح يُعانق سيرجيو راموس في حفل جلوب سوكر.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تحمي أطفالك من عدوى الفيروس المخلوي التنفسي؟

طريقة عمل البصارة بخطوات بسيطة

انتفاخ البطن وتراكم الغازات.. متى يجب عليك زيارة الطبيب فورا؟

لماذا يتحول وجهي إلى اللون الأسود؟ طبيب يجيب

فيديو

حل لغز اختفاء الأرز وانخفاض أسعاره قريبا

تخص امتحانات نوفمبر .. قرارات عاجلة من وزير التعليم

سره الباتع .. شمس الكويتية تطير إلى مصر لهذا السبب

مساحتها 1400 فدان.. أول مدينة مصرية ذكية على جزيرة صناعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ