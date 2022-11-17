جامعة الفيوم: ندوة ذاتية بعنوان للطفولة حق بكلية الآداب

نظمت الكلية ندوة ذاتية بعنوان "للطفولة حق" ، تحت رعاية ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وطارق عبد الوهاب، عميد الكلية، وأحمد بقوش، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

بحضور أعضاء لجنة التحكيم وائل طوبار، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وبيومي طاحون، ومحمد كمال، ومي مواهب، أعضاء لجنة التحكيم، وحسني الجارحي، القائم بعمل مدير عام رعاية الشباب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 بقاعة المؤتمرات بالكلية.



صرح د. وائل طوبار أن الندوة تأتي في إطار مسابقة الندوات الذاتية على مستوى كليات الجامعة، وأوضح أن الغرض من تنظيم هذه المسابقة قياس قدرات الشباب على الإلقاء وتدريب زملائهم وإنتاج أفكار جديدة تناقش القضايا الراهنة على مختلف المستويات.

وحاضرت خلال الندوة الطالبة منى أكرم، حول مفهوم الأمومة وتناولت الحديث عن زواج القاصرات؛ الزواج قبل بلوغ سن18 عاما، ويسمي حسب منظمة اليونيسيف بزواج الأطفال، كما تطرقت لعرض أسباب زواج القاصرات، أبرزها قلة الوعي لدى فئة كبيرة من المجتمع، والخوف من عدم زواج الفتاة، بالإضافة للعادات والموروثات الثقافية السائدة.

وأشارت إلى الآثار السلبية لزواج القاصرات منها الانقطاع عن التعليم، وحدوث مضاعفات صحية ونفسية نتيجة الحمل.

واختتمت الندوة بتوصيات تهدف للحد من زواج القاصرات؛ كالالتزام بالمواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع، وتطبيق القانون على من يخالف السن القانونية للزواج.

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