الكويت.. وزير الخارجية: نرفض التدخل في شئوننا الداخلية

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله، على ضرورة عدم تسييس قرار إعفاء المواطنين من تأشيرة الشنجن، مشددا على أن دولة الكويت تعتز بنظامها الديموقراطي ومبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه دستور الدولة، ورفضها التام والقاطع لمسألة التدخل في شؤونها الداخلية وفقاً لقواعد القانون الدولي.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الكويتي ، اليوم الخميس، لعضو البرلمان الألماني وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية الدكتور توبياس ليندنر، وذلك بمناسب زيارته الرسمية للبلاد، حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين وأطر تنميتها وتعزيزها.

كما تمت مناقشة موضوع الاستحقاق المقبل في شأن إعفاء رعايا دولة الكويت من تأشيرة الشنجن، وما يثار حول هذا الموضوع في الآونة الأخيرة.

وبيّن وزير الخارجية حرص الكويت الدائم على تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة وبالأخص الأوروبية ، مشدداً على أن موضوع الإعفاء ليس غاية إنما وسيلة لتطوير العلاقات البينية وتعزيز تواصل الشعوب الصديقة وترابطها وازدهارها.

ومن جانبه، أعرب المسؤول الألماني عن دعم بلاده لمسيرة العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين في جميع المجالات، مشيداً بحكمة دولة الكويت واتزان سياستها الخارجية وبالجهود التي تقوم بها في ترسيخ دعائم حفظ الأمن والسلم في المنطقة ومواقفها المبدئية والثابتة في المحافل الدولية وعلى وجه الخصوص قضايا الأمم المتحدة.

كما عبر عن موقف بلاده تجاه ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الشنغن، معبراً عن تفهمه لما ذكره الوزير العبدالله.