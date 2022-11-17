الرئيس الموريتاني لعاهل المغرب: حريصون على تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائية

جدد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، حرص بلاده على تعزيز وتطوير علاقات التعاون مع المملكة المغربية.

جاء ذلك في برقية تهنئة وجهها الرئيس الموريتاني اليوم الخميس، إلى الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وقال الرئيس الموريتاني: "أجدد لكم حرصنا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين بلدينا خدمة لمصالح شعبينا الشقيقين".

وتابع قائلا: "بمناسبة احتفال المملكة المغربية بعيدها الوطني، يسرني أن أعبر لجلالتكم عن أحر التهاني متمنيا للشعب المغربي الشقيق، المزيد من التقدم والرخاء".