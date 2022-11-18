احصل على فرصة للدراسة بالخارج.. عبر هذا الرابط

كشفت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إعلان سفارة المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة أن جامعة عمان العربية تعلن عن تقديمها لمنح دراسية تغطى 100% من رسوم الساعات الدراسية مخصصة للطلبة المصريين بواقع (16) منحة تشمل درجتى البكالوريوس والماجستير.

البكالوريوس:

1- صورة عن شهادة الثانوية العامه.

2- صورة عن الهوية الشخصية.

3- اسم التخصص المطلوب التقدم له.

4- رقم هاتف للطالب مفعل عليه الواتس اب لتسهيل التواصل.

الماجستير:

1- صورة عن شهادة الثانوية العامه.

2- صورة عن الهوية الشخصية.

3- صورة عن كشف علامات البكالوريوس.

4- صورة عن مصدقة البكالوريوس.

5- اسم التخصص المطلوب التقدم له.

6- رقم هاتف للطالب مفعل عليه الواتس اب لتسهيل التواصل.

علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح

واوضحت أنه للإطلاع على كافة شروط التقدم للمنح المختلفة بالجامعة ، وكذا مواعيد انتهاء التقدم يُرجى زياره الموقع الالكترونى التالى:

بينما آلية التقدم للمنح، حيث يتم ارسال الوثائق المطلوبة الى جامعة عمان العربية عبر البريد الالكتروني التالي:

[email protected]