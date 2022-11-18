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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هاني الناظر يطرح حلا لأزمة الأرز| لن تتوقعه

هاني الناظر
هاني الناظر

حرص الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، على طرح حل لأزمة الأرز التي تشهدها البلاد بسبب استغلال بعض التجار.

كتب الدكتور هاني الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، :" يا سلام وماله الفريك ؟أحلي وأعظم فائدة وأفضل صحيا  ..السادة تجار الارز براحتكم احتفظوا به وإحنا شعب ما حدش يلوي ذراعه وهناكل الفريك وبالهنا والشفا باذن الله علينا."

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فوائد الفريك 

أضاف الناظر :"بلاها ارز تعالوا نأكل الفريك ونحافظ علي صحتنا وفلوسنا."

من جانب أخر كشف موقع theculturetrip، بعض الفوائد الصحية التي يكتسبها الجسم عند تناول الفريك، كان أهمها:

- يساعد في إنقاص الوزن
الفريك غني بالبروتين والألياف ، وله فائدة إضافية تتمثل في كونه منخفض الدهون، يساعد تناول الفريك على الشعور بالشبع لفترة أطول ، وبالتالي يمنع الجوع وتناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات، أولئك الذين يتحولون إلى نظام غذائي غني بالألياف غالبًا ما يسجلون فقدان الوزن.

- استقرار نسبة السكر في الدم
الفريكة لها قيمة منخفضة نسبيًا على مؤشر نسبة السكر في الدم، إنها 43 فقط ، بينما ، على سبيل المثال ، الأرز طويل الحبة عادة ما يكون 75+ ، والخبز الأبيض 70 ، والكينوا 53، كلما انخفضت قيمة المؤشر الجلايسيمي ، قل ارتفاع السكر في دم الشخص بعد تناول عنصر معين.

- يبني قوة العضلات
يمكن أن تساعد الكمية الكبيرة من حمض الجلوتاميك الطبيعي في بناء العضلات وزيادة القوة، في الواقع ، يضيف العديد من لاعبي كمال الأجسام حمض الجلوتاميك إلى نظامهم الغذائي لتمكين أجسامهم من إنتاج الجلوتامين.

-تساعد في الحفاظ على صحة العيون
يمكن أن تساعد الكاروتينات في تعزيز صحة العين وتقليل فرص تدهور العين مع تقدم الشخص في السن، الفريك مصدر جيد للكاروتينات. 

هاني الناظر أزمة الأرز تجار الأرز الفريك فوائد الفريك

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