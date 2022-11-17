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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دار الإفتاء تؤيدني.. هبة قطب تثير الجدل من جديد: "احضنوا زوجاتكم"

هبة قطب
هبة قطب

حرصت الكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، بمنشور جديد.

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ونشرت هبة قطب منشور من تصريحات دار الإفتاء، يوصي بضرورة حضن الزوج لزوجته ومدى ضرورة هذا الفعل.

جاء في المنشور: "من المهم للزوج أن يحتضن زوجته أثناء النوم، فأنه يزيد من الود والمحبة، ولا بأس لو أحسنتما استغلال الوقت قبل النوم في الحديث حول لحظاتكما السعيدة ومواقفكما المضحكة وتجنبا الحديث عن المشكلات الأسرية أو المواقف المؤلمة."

يذكر أن دعمت الدكتورة هبة قطب من قبل، فكرة ضرورة الحضن بين الزوجين وضرورة التحدث وعدم كتم المشاعر التي تؤدي إلي التراكمات والمشاكل بين الأزواج.

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