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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوبارو تكشف النقاب عن إمبريزا 2024 مع فئة RS الرياضية الجديدة

سوبارو امبريزا 2024
سوبارو امبريزا 2024

قامت "سوبارو" بالكشف عن الجيل السادس من سيارتها إمبريزا موديل 2024 أثناء فعاليات معرض لوس أنجلوس للسيارات، وهو نفس المعرض الذي شهد إزاحة الستار عن الجيل الأول من سوبارو إمبريزا في 1992.

 

يصل طراز سوبارو إمبريزا 2024 بثلاثة خيارات من التجهيز: Base و Sport و RS. يستخدم النموذج الأساسي والرياضي محركًا رباعي الأسطوانات سعة 2  لتر بقوة 152 حصانًا (113 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 145 رطلاً (197 نيوتن متر). بينما تحصل فئة امبريزا RS على أربعة سلندر سعة 2.5 لترًا بقوة 182 حصانًا (136 كيلو واط) وعزم دوران  241 نيوتن متر.

 

جميع الفئات الـ 3  المختلفة تأتي مع ناقل حركة آلي ذو تعشيق مستمر CVT. يحتوي كلا من فئتي Sport و RS على وضع محاكاة 8 سرعات مع نسب محددة مسبقًا وأزرار تبديل خلف عجلة القيادة. كما تأتي سوبارو Impreza بنظام دفع كلي للعجلات بشكل قياسي.

 

يأتي الجيل السادس من سوبارو Impreza حصريًا كـ سيارة من نوعية هاتشباك بخمسة أبواب ، في حين أنها كانت تطرح في الجيل الخامس كسيارة سيدان بأربعة أبواب ولكن هذا الخيار أصبح غير متاح حاليا. 

 

التصميم الخارجي في سوبارو امبريزا 2024 هو تطور للمظهر الحالي. الشبكة الهوائية أكبر قليلاً ، والمصابيح الأمامية أكثر حدة في الزوايا. التعديلات والتحسينات تظهر بوضوح أكثر في الجهة الخلفية مع المصابيح الخلفية على شكل شوكة وأنابيب العادم المكشوفة.

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نجد التغييرات الأكثر أهمية والأكبر في المقصورة الداخلية من ضمنها  شاشة معلومات ترفيهية مقاس 11.6 بوصة جديدة، داعمة للإصدارات اللاسلكية من آبل كار بلاي  Apple Carplay و Android Auto آندرويد أوتو . على غرار طرازات سوبارو  Outback وسوبارو Legacy ، تأتي المستويات الأقل في التكلفة مع شاشات مزدوجة مقاس 7.0 بوصات.

يعد مستوى تجهيز RS هو الوافد الجديد على عائلة امبريزا 2024، وهو يتميز بشكله الرياضي ويمتاز بالمظهر الأكثر شراسة وعدوانية عن باقي الفئات مع يأتي مع تشطيبات داكنة تضفي مزيدا من الحدة، نجد اللون الرمادي الداكن على شبكة التهوية، والعتبات الجانبية ، وأغطية المرايا الجانبية، والعجلات مقاس 18 بوصة. المصابيح الأمامية ومصابيح الضباب LED قياسية في هذه الفئة. في الداخل ، المقاعد من القماش الأسود مع مساند حمراء. التشطيبات عبارة عن مزيج من اللون الرمادي الداكن وعناصر مقلدة من ألياف الكربون.

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