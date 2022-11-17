بورصة السيارات| زيادة 235 ألف جنيه في أسعار سوبارو XV موديل 2022

يضم السوق المصري للسيارات طرازات متنوعة من إصدارات شركة سوبارو موديل 2022، حيث تناسب هذه السيارات المواطنين المصرين وتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم، ولكن شهد سوق السيارات خلال الفترة الماضية ارتفاع في أسعار السيارات موديل 2022 ومن ذمن هذه السيارات سيارة سوبارو XV موديل 2022، والتي شهدت ارتفاع يقدر بـ 235 ألف جنيه .
المواصفات الفنية لسيارة سوبارو XV موديل 2022
تمتلك سيارة سوبارو XV موديل 2022 محرك سعة 1600 سي سي، ينتج منها قوه قدرها 114 حصان، وعزم اقصي للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 13.9 ثانية، وتصل سعة خزان الوقود الي 63 لتر .
أطوال وأعراض سيارة سوبارو XV موديل 2022
تقدم سيارة سوبارو XV موديل 2022 بأطوال وأعراض مختلفة جاءت علي هذا النحو، الطول 4485 مم، والعرض 1800، والارتفاع 1595 مم، وقاعدة العجلات 2665 مم، وحجم الشنطة الخلفية 380 لتر .
وسائل الراحة في سيارة سوبارو XV موديل 2022
تحتوي سيارة سوبارو XV موديل 2022 علي العديد من وسائل الراحة منها، فرش جلد، ونظام أقفال الأبواب تعمل باللمس، وباور، ومكيف هواء، ونظام ذكى لركن السيارة، وريموت كنترول، ومرايات جانبية كهربائية، وكهرباء، وفتحة سقف بانوراما، ومرايات ضم الكترونية، و كراسي يتم ضبطها كهربائيا، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس.
مواصفات السلامة والأمان في سيارة سوبارو XV موديل 2022
تمتلك سيارة سوبارو XV موديل 2022 العديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات خلفيه، وESP، ووسادة هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاقABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسادة هوائية للسائق، وحساسات أماميه للركن، و
وسادة هوائية للركاب الأمامي.
المواصفات الداخلية لسيارة سوبارو XV موديل 2022
زودت مقصورة سيارة سوبارو XV موديل 2022 بالعديد من التجهيزات منها، وقفل مركزي للأبواب، وكاميرا خلفية، وزر لتشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، ومثبت سرعة، ومقاعد كهربائية، ونوافذ كهربائية أمامية، ونوافذ كهربائية خلفية، ونظام تحكم في الطاره، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث.
سعر سيارة سوبارو XV موديل 2022 بعد الزيادة التي قدرت بـ 235 ألف جنيه
تتوافر سيارة سوبارو XV موديل 2022 بسعر 770 ألف جنيه، بدلا من 535 ألف جنيه، وذلك بعد الزيادة .