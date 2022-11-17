عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات| زيادة 235 ألف جنيه في أسعار سوبارو XV موديل 2022

سيارة سوبارو XV موديل
سيارة سوبارو XV موديل 2022

يضم السوق المصري للسيارات طرازات متنوعة من إصدارات شركة سوبارو موديل 2022، حيث تناسب هذه السيارات المواطنين المصرين وتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم، ولكن شهد سوق السيارات خلال الفترة الماضية ارتفاع في أسعار السيارات موديل 2022 ومن ذمن هذه السيارات سيارة سوبارو XV موديل 2022، والتي شهدت ارتفاع يقدر بـ 235 ألف جنيه .

سيارة سوبارو XV موديل 2022

أحدث أسعار سوبارو إمبريزا 2022 في مصر | صور

بورصة السيارات| ثبات سعر سوبارو امبريزا موديل 2022 على 385 ألف جنيه

المواصفات الفنية لسيارة سوبارو XV موديل 2022

تمتلك سيارة سوبارو XV موديل 2022 محرك سعة 1600 سي سي، ينتج منها قوه قدرها 114 حصان، وعزم اقصي للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 13.9 ثانية، وتصل سعة خزان الوقود الي 63 لتر .

سيارة سوبارو XV موديل 2022

أطوال وأعراض سيارة سوبارو XV موديل 2022

تقدم سيارة سوبارو XV موديل 2022 بأطوال وأعراض مختلفة جاءت علي هذا النحو، الطول 4485 مم، والعرض 1800، والارتفاع 1595 مم، وقاعدة العجلات 2665 مم، وحجم الشنطة الخلفية 380 لتر .

سيارة سوبارو XV موديل 2022

وسائل الراحة في سيارة سوبارو XV موديل 2022

تحتوي سيارة سوبارو XV موديل 2022 علي العديد من وسائل الراحة منها، فرش جلد، ونظام أقفال الأبواب تعمل باللمس، وباور، ومكيف هواء، ونظام ذكى لركن السيارة، وريموت كنترول، ومرايات جانبية كهربائية، وكهرباء، وفتحة سقف بانوراما، ومرايات ضم الكترونية، و كراسي يتم ضبطها كهربائيا، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس.

سيارة سوبارو XV موديل 2022

مواصفات السلامة والأمان في سيارة سوبارو XV موديل 2022

تمتلك سيارة سوبارو XV موديل 2022 العديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات خلفيه، وESP، ووسادة هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاقABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسادة هوائية للسائق، وحساسات أماميه للركن، و
وسادة هوائية للركاب الأمامي.

سيارة سوبارو XV موديل 2022

المواصفات الداخلية لسيارة سوبارو XV موديل 2022

زودت مقصورة سيارة سوبارو XV موديل 2022 بالعديد من التجهيزات منها، وقفل مركزي للأبواب، وكاميرا خلفية، وزر لتشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، ومثبت سرعة، ومقاعد كهربائية، ونوافذ كهربائية أمامية، ونوافذ كهربائية خلفية، ونظام تحكم في الطاره، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث.

سيارة سوبارو XV موديل 2022

سعر سيارة سوبارو XV موديل 2022 بعد الزيادة التي قدرت بـ 235 ألف جنيه

تتوافر سيارة سوبارو XV موديل 2022 بسعر 770 ألف جنيه، بدلا من 535 ألف جنيه، وذلك بعد الزيادة .

سوبارو موديل 2022 XV موديل 2022 سوبارو XV موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبلغ خرافي.. لماذا رحل خالد الغندور عن قناة الزمالك ؟

بتكليف من الخطيب | تطور عاجل في أزمة كهربا

صوت وصورة .. إعلان عاجل من مرتضى منصور في الزمالك

عزل الطلاب| قرارات مهمة في التعليم بشأن الفيروس المخلوي التنفسي

بعد إقرار الرئيس زيادة أجور الموظفين .. فئات مستحقة لحافز الـ200 جنيه

مرتضى منصور يخرج عن صمته ويكشف عن إفلاس الزمالك.. فيديو

مخطوبين وخلّفوا | قرار من نيابة أشمون ضد شاب وفتاة

كله ستات.. عقد زواج تونسي يثير ضجة على السوشيال ميديا في مصر

موضوعات متعلقة

سوق المستعمل| مرسيدس هاتشباك أوتوماتيك بـ 175 ألف جنيه

تحت 115 ألف ريال.. 5 سيارات موديل 2023 في السعودية

مناسبة للطرق الوعرة| لامبورجيني هوراكان موديل 2024 ..صور

ميتسوبيشي اكليبس الشكل الجديد.. صور

بتعديلات MTM.. أودي RS 6 أفانت 2022 .. صور

سوق المستعمل| للمبتدئين .. 5 سيارات تحت 50 ألف جنيه

سعر مرسيدس مايباخ موديل 2022 في مصر .. صور

بورصة السيارات| منافسة التوسان بـ 449 ألف جنيه .. ثبات سعر كاي ي X3 موديل 2023

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يخرج عن صمته ويكشف عن إفلاس الزمالك.. فيديو

جمعة يرد علي سيدة تمسح قدمها بالماء في الوضوء لعدم قدرتها على رفعها

داخل معسكر منتخب مصر..قفشة يطلب من صلاح الحصول على قميص دي بروين

أمريكا .. إصابة 25 شرطيا في حادث دهس بلوس أنجلوس | شاهد

القصة الكاملة لـ فني تكييف بأسيوط ابتز فتاة بصور خادشة للحياء

من 2000 لـ 3000 جنيه.. أفضل هواتف شاومي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مخلل الخيار السريع.. بأسهل الخطوات

مكياج صاخب و فستان لافت.. ليلى علوي تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

إلحقونا الحسيني اتجنن.. "هاجر" أرادت خلع زوجها.. فماذا حدث لها ؟

يعالج البهاق.. فوائد خارقة لـ السكر البنى

فيديو

قرار عاجل من الحكومة يخص المقبلين على الزواج .. فيديو

فقدان الوعي | ظهور وباء مجهول في السودان بـ 100 إصابة .. فيديو

صواريخ تضرب بولندا العضو في حلف الناتو .. هل تشعل حربا عالمية ثالثة؟ "فيديوجراف"

بعد خروجه من القسم .. تصريح مستفز من صاحب واقعة محل الكشري..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

اﻟﻤﺰﻳﺪ