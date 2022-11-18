رسميا.. بي إن سبورتس: إذاعة 22 مباراة في كأس العالم دون تشفير

أعلنت شبكة بي إن سبورتس الرياضية، إذاعة 22 مباراة من بطولة كأس العالم 2022، التي ستقام في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل، عبر قنواتها المفتوحة "بدون تشفير".



وقال المتحدث الرسمي باسم شبكة في إن سبورتس في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي نيوز"، أن الشبكة الرياضية ستنقل 22 مباراة من بطولة كأس العالم 2022 "بدون تشفير، من بينهم لقاء قطر والإكوادور في المباراة الافتتاحية.



ويقص منتخب قطر شريط افتتاح كأس العالم 2022، بمواجهة الإكوادور، الأحد المقبل، في تمام السادسة مساء.



مجموعات كأس العالم 2022:



المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - الولايات المتحدة الأمريكية - ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا - أستراليا- الدنمارك - تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا - كوستاريكا - ألمانيا - اليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية

