خبير اقتصادي: قطر أنفقت 230 مليار دولار لاستضافة كأس العالم بينما نسخة 2014 تكلفت 13 مليارا

قال كريم إسماعيل، الخبير الاقتصادي، إن قطر أعلنت أن التكاليف الإنشائية لاستضافة المونديال تتراوح ما بين 220 إلى 230 مليار دولار، وهذا رقم ضخم للغاية، مقارنة بتكاليف المونديال في النسخ الماضية.

وأضاف “إسماعيل”، خلال تصريحات عبر “سكايب” مع الإعلامي أحمد بشتو، في برنامج “المراقب” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية” أن نسخة 2006 التي استضافتها ألمانيا من كأس العالم كلفتها 6.2 مليار دولار، فيما كلفت جنوب إفريقيا مونديال 2010، 3.5 مليار دولار، والبرازيل في 2014، 13 مليار دولار.

وتابع الخبير الاقتصادي أن روسيا كانت ذكية جدًا في تنظيمها لكأس العالم لأنها نظمت البطولة في 11 مدينة، وكانت تتمتع ببنية تحتية جيدة، فلم تنفق الكثير، وحققت استثمارات مباشرة للبلد برقم ضخم قدر حينها بـ 100 مليار دولار.