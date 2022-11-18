أمن الغربية يكثف جهوده لضبط شخصين أطلقا كلبًا شرسًا على طلاب بكفر الزيات

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها اليوم لضبط شابين قاما بإطلاق احد الكلاب الشرسة لعقر عدد من الطلبة خلال انتظارهم أمام احد مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة السخانة بمدينة كفرالزيات، الأمر الذي تسبب في إصابة طالب بالصف الأول الثانوي بجروح خطيرة في أنحاء متفرقة من الجسم نتيجة عقره من الكلب ونقله للمستشفى للعلاج فضلا عن تدخل العناية الإلهية في إنقاذ حياة باقي الطلاب من عقر الكلب الشرس .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من ربيع فراج العربي ولي أمر الطالب عبدالرحمن ربيع 15 سنة بالصف الاول الثانوى بمدرسة كفرالزيات الثانوية يفيد بقيام شخصين بإطلاق كلب شرس كان بصحبتهم على الطلاب أثناء انتظارهم أمام احد مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة السخانة بمدينة كفرالزيات مما أدى لاصابة نجله بجروح خطيرة في أنحاء متفرقة من الجسم والذراعين والفخذ الأيمن والقدمين وتم نقله لمستشفى كفرالزيات العام في حالة خطيرة للعلاج.

وتدخلت العناية الإلهية في إنقاذ حياة الطلاب من مهاجمة الكلب الشرس عقب تدخل الاهالي لابعاده عنهم بينما لاذ الشخصان اللذان كانا يقتادانه بالهروب من الشارع فور رؤيتهم للاصابات التي تسبب فيها الكلب للمجني عليه.

كما انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة كفرالزيات الي موقع البلاغ وتم سؤال بعض من شهود العيان وتحرير محضر بالواقعة .



ويكثف ضباط المباحث الجنائية من جهودها لضبط الشخصين وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ للوصول إليهم .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت باستدعاء شهود عيان في الواقعة .

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