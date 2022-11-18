الكويت: التنسيق مع العراق لمنع أي حوادث في المياه الإقليمية

أصدرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الجمعة، بياناً توضيحياً بشأن مقاطع صوتية متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مخاطبات بين زوارق الدورية التابعة للقوة البحرية الكويتية وإحدى الحفارات التابعة للشركة العامة لموانئ العراق.

وقالت «الأركان» الكويتية في بيانها إن «مقاطع صوتية نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مخاطبات بين زوارق الدورية التابعة للقوة البحرية الكويتية وإحدى الحفارات التابعة للشركة العامة لموانئ العراق، والتي بموجبها يطلب زورق الدورية من الحفارة العراقية وقف أعمال الحفر».

وأفادت بأن «الواقعة قديمة وحدثت بتاريخ 12 - 9 - 2022 حين قامت إحدي الحفارات التابعة للشركة العامة لموانئ العراق بالحفر البحري في المياه الإقليمية دون التنسيق المسبق مع الجانب الكويتي، وتم في حينها التعامل مع الموقف من قبل القوة البحرية الكويتية، حيث تم اتخاذ الاجراءات التنسيقية اللازمة بين الجانبين لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.