لو معاك 300 ألف جنيه .. 5 سيارات جديدة في مصر

يضم السوق المصري للسيارات العديد من الطرازات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية التصميم الخارجي، والتجهيزات الداخلية والقدرات الفنية، بالاضافة ايضا إلى العلامات التجارية، بينما يشكل عامل السعر اهمية كبيرة نسبة إلى الامكانيات الخاصة بكل شخص والميزانية الشرائية.

يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات جديدة ضمن باقة 300 الف جنيه.

5 سيارات جديدة ضمن باقة 300 الف جنيه

1 – هيونداي اكسنت RB 2023

حصلت السيارة هيونداي اكسنت RB 2023 على محرك 4 سلندر، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 4 نقلات، بينما ينتج محرك السيارة قوة قدرها 125 حصانا، مع عزم اقصى للدوران 156 نيوتن/متر، وبهذه القدرات تستغرق السيارة 11.1 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات.

تبدأ اسعار السيارة هيونداي اكسنت RB 2023 من 360 الف جنيه وحتى 400 الف جنيه.

5 سيارات جديدة ضمن باقة 300 الف جنيه

2 – رينو سانديرو 2022

دعمت السيارة رينو سانديرو 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، ينتج 148 نيوتن/متر من عزم الدوران، وقوة قدرها 110 حصانا، متصل بناقل سرعات من 4 نقلات أوتوماتيكية بتقنية الجر الامامي للعجلات، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.1 ثانية.

تقدم السيارة رينو سانديرو 2022 بقيمة قدرها 369 الف جنيه.

5 سيارات جديدة ضمن باقة 300 الف جنيه

3 – نيسان صني 2023

زودت الفئة الاولى من السيارة نيسان صني 2023 بناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات، بينما جاءت الفئات الاخري بعلبة تروس أوتوماتيكي الاداء، تتصل مع محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يمكنه ضخ 108 حصانا، وعزم اقصى للدوران 134 نيوتن/متر، مع تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.5 ثانية.

تبدأ اسعار السيارة نيسان صني 2023 من 306.400 جنيه حتى 372 الف جنيه.

5 سيارات جديدة ضمن باقة 300 الف جنيه

4 – سوزوكي سياز 2022

تتسارع السيارة سوزوكي سياز 2022 من وضع الاستعداد 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 12 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، ينتج 104 حصانا، وعزم دوران 138 نيوتن/متر.

تقدم السيارة سوزوكي سياز 2022 بسعر يبدأ من 384.900 جنيه حتى 424.900 جنيه.

5 سيارات جديدة ضمن باقة 300 الف جنيه

5 – شيري اريزو 5 2023

تضم السيارة شيري اريزو 5 2023 محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، مع قوة قدرها 114 حصانا، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكي، أو من 5 نقلات مانيوال، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.5 ثانية.

تتراوح اسعار السيارة شيري اريزو 5 2023 بين 295 الف جنيه و 349 الف جنيه.