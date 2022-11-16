سوق المستعمل| للمبتدئين .. 5 سيارات تحت 50 ألف جنيه

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات المستعملة مختلف إصدارات السيارات، حيث تناسب هذه الطرازات المواطنين المصريين، وتساعدهم علي التنقل وقضاء احتياجاتهم بكل سهولة، وذلك بفضل المميزات التي تمتلكها ومنها، رخص ثمنها، وانخفاض استهلاكها للوقود وتوافر قطع غيارها .

يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات تحت 50 ألف جنيه :

1-فيات 128 موديل 1985

تمتلك سيارة فيات 128 محرك سعة 1300 سي سي، مقترن بناقل حركة مانيوال، وتقدم السيارة باللون الأصفر، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي 200000 الف/كم، ولا يوجد بالسيارة أي دهانات داخلية أو خارجية" فبريقة"، وتحتوي علي كاوتش جديد، وبطارية جديدة.

فيات 128 موديل 1985

تقدم سيارة فيات 128 بسعر 33 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

2-دايو ماتيز موديل 1999

تحتوي سيارة دايو ماتيز علي محرك سعة 800 سي سي، مدعوم بعلبة تروس مانيوال، وتقدم السيارة باللون الأحمر، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي 199999 الف/كم.

دايو ماتيز موديل 1999

تعرض سيارة دايو ماتيز موديل 1999 للبيع بسعر 40 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

3-اوبل فيكترا موديل 1995

زودت سيارة اوبل فيكترا موديل 1995 بمحرك سعة 1600 سي سي، متصل بعلبة تروس مانيوال، وتقدم السيارة باللون الأحمر، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي 139999 الف/كم، ويوجد بها دهانات خارجية، ولا يوجد بها أي دهانات داخلية.

اوبل فيكترا موديل 1995

يصل سعر سيارة اوبل فيكترا إلي 45 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

4-سوزوكي سويفت موديل 1995

تظهر سيارة سوزوكي سويفت بمحرك سعة 1300 سي سي، متصل بناقل حركة مانويال، وتقدم السيارة باللون الكحلي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي 199999 الف/كم، وبها رخصة سارية لمدة عام، وتحتيو السيارة علي 4 جنوط سبور، وبطارية جديدة، وعفشه جديدة.

سوزوكي سويفت موديل 1995

يبلغ سعر سيارة سوزوكي سويفت 50 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

5-هيونداي إكسيل موديل 1995

تظهر سيارة هيونداي إكسيل بمحرك سعة 1500 سي سي، مدعوم بناقل حركة مانيوال، وتقدم السيارة باللون النبيتي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي 159999 الف/كم، وتحتوي السيارة علي كاوتش جديد، وبطارية جديدة، وبها رخصة سارية لمدة سنتين، ويوجد بها دهانات خارجية وداخلية .

هيونداي إكسيل موديل 1995

تأتي سيارة هيونداي إكسيل بسعر 50 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .