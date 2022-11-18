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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«كلوب» هيطردني.. تفاصيل مزاح محمد صلاح وثنائي منتخب بلجيكا

محمد صلاح
محمد صلاح

مازح محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطني، كلا من: إيدن هازارد وكورتوا، ثنائي منتخب بلجيكا؛ عقب إطلاق صافرة نهاية مباراة الفراعنة الكبار أمام بلجيكا. 

ودار حديث ساخر بين محمد صلاح وثنائي منتخب بلجيكا، حيث قال هازارد وكورتوا: صلاح.. لماذا لم تُعلِّق على قرعة دوري الأبطال؟؛ فأجاب صلاح: إذا تحدثت مرة أخرى؛ كلوب سيطردني من الفريق.

 

وفاز محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطني بجائزة أفضل لاعب فى مباراة بلجيكا الودية التي تغلب خلالها منتخب مصر الوطني على نظيره منتخب بلجيكا بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التى أقيمت على ملعب جابر الأحمد في الكويت.

أحرز هدفي منتخب مصر الوطني مصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه، فيما قلص الفارق لمنتخب بلجيكا، اللاعب أوبيندا.

ونجح منتخب مصر الوطني فى تحجيم المد الهجومي لمنتخب بلجيكا ومنع خطورة الثنائي كاراسكو ودى بروين إلى جانب إيدن هازارد.

الشوط الأول شهد إهدار 4 أهداف محققة منها 2 من نصيب تريزيجيه، فضلا عن رفض حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب بلجيكا.

وشهدت بداية الشوط الثاني هدفا مبكرا من أسيست محمد صلاح لينجح تريزيجيه فى تسجيل الهدف الثاني فى شباك كورتوا حارس مرمى بلجيكا.

 

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