صلاح يصنع وتريزيجيه يسجل ثاني أهداف منتخب مصر أمام بلجيكا

أحرز تريزيجيه، ثاني أهداف منتخب مصر الوطني فى شباك منتخب بلجيكا فى بداية الشوط الثاني في المباراة الودية المقامة حاليا على ملعب جابر الأحمد بالكويت.

بدأ اللقاء بضغط هجومي للاعبي منتخب مصر وجرت محاولة من جانب مصطفى محمد أمام منطقة الجزاء لكنه اصطدم بدفاعات المنتخب البلجيكي.

وتلقي أنتوني كرة داخل منطقة الجزاء لمنتخب مصر الوطني أبعدها على جبر مدافع الفراعنة الكبار.

وتعرض فى الدقيقة الرابعة أبشواي لاعب منتخب بلجيكا للإصابة واستدعي حكم تقنية الفيديو حكم المباراة لمشاهدة الكرة التي اصطدمت بيد أحمد حجازي داخل منطقة الجزاء ورفض احتساب ركلة جزاء.

راوغ كاراسكو فى الدقيقة الثامنة أكرم توفيق وسدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء لتخرج إلى ضربة ركنية.

وحرمت العارضة منتخب بلجيكا فى الدقيقة التاسعة من فرصة هدف محقق بعدما سدد أحد لاعبي المنتخب البلجيكي كرة قوية داخل منطقة الجزاء.

ونجح كورتوا فى التصدى لتسديدة تريزيجيه القوية داخل منطقة الجزاء بالدقيقة العاشرة كما نجح أكرم توفيق فى إبعاد إحدى الكرات الخطيرة التي قادها كاراسكو أمام منطقة الجزاء.

ومرر محمد النني فى الدقيقة 20 كرة طولية تصل إلى تريزيجيه الذى تسلمها بنجاح وسددها فى مرمى بلجيكا وتصدى لها كورتوا حارس المرمى.

نجح كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا من حرمان تريزيجيه نجم مصر الوطني من إحراز هدف محقق بالدقيقة 20.

أحرز مصطفى محمد هدف منتخب مصر الأول فى مرمى بلجيكا بالدقيقة 33 من خطأ دى بروين أمام منطقة الجزاء سددها ببراعة فى شباك كورتوا.

أنقذ محمد الشناوي في الدقيقة 38 مرمى منتخب مصر الوطني من هدف التعادل بعد تسديدة قوية أرسلها كاراسكو من أمام منطقة الجزاء.