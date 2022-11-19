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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس البنك العقاري: تمويلاتنا للشركات وصلت لـ 7.5 مليار جنيه حتى نوفمبر

وليد ناجي، نائب
وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي

قال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، إن تمويلات البنك للشركات الكبرى سواء بطريقة مباشرة أو من خلال قروض مشتركة ارتفعت إلى 7.5 مليار جنيه خلال نوفمبر الجاري، مقابل 7.1 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بمعدل ارتفاع 400 مليون جنيه.

وأضاف " ناجي " خلال لقائة مع الاعلامية جانا مطراوي ، ببرنامج "مساء مصر" المذاع على قناة "النهار" اليوم الجمعة ، أن المحفظة الائتمانية بالبنك سجلت 19.053 مليار جنيه، بنهاية نوفمبر مقابل 18.7 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي ، مشيرا إلى أن البنك قام مؤخرا بالدخول في قروض مشتركة ويستعد لضخ مزيد من السيولة في القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية من الأسمدة والمقاولات والتطوير العقاري وغيرها من الأنشطة الأخرى.

  وتابع :" يقوم البنك العقاري المصري بالتوسع فى جميع القطاعات من التمويل العقاري الذى حقق معدل نمو جيد جدًا لا سيما عقب طرح المصرف منتجات جديدة بالقطاع، وكذلك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يسعى للتوسع فيه بقوة كما يمتلك البنك خطة للتوسع في قطاع التجزئة المصرفية، ولديه جميع المنتجات والشهادات والودائع وصناديق الاستثمار".

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