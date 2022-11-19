الزوجة الثانية.. القصة الكاملة للقبض علي زوجة فنان شعبي سكرانة

خلال الساعات الماضية ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر القبض على زوجة فنان شعبي شهير بسبب وجودها في إحدى الشوارع في حالة عدم اتزان بسبب “السكر”.

لم تكن تلك المرة الأولى التي تقوم فيها زوجة المطرب الشعبي الشهير “ س.ع ” بإثارة الجدل فخلال الشهور الماضية كانت تنشر صور تجمعها بزوجها بشكل آثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وان البعض وصف تلك الصورة بالجريئة.

السيدة “ ب .ع ” زوجة المطرب الشعبي الشهير، هي الزوجة الثانية له، وقد حدث الطلاق بينهم قبل ذلك ، وأعلنت هذا الامر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم فترة طويلة إلا وقد عاد لها مرة اخري ، ولعل خبري الطلاق والعودة تم إعلانها على مواقع التواصل الاجتماعي

أخلت نيابة الهرم، سبيل الزوجة الثانية لمطرب شعبي شهير بعد اتهامها بسب قوة أمنية أثناء خروجها من ملهى ليلي في حالة عدم اتزان "سكرانة".

وألقت الاجهزة الامنية بالجيزة، القبض على"ب.ع" زوجة مطرب شعبي شهير.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن زوجة المطرب الشعبي الشهير تدعى "ه.م.ف.ا" وشهيرة بـ "ب.ع"، وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيلها وذلك بعد أخذ الضمانات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشفت تحريات المباحث، أنه تم عرض المتهمة على وحدة مباحث قسم شرطة الهرم للكشف عليها جنائيا والتأكد من عدم وجود قضايا ضدها.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة ألقت القبض علي "ه.م.ف.ا" والشهيرة بـ "ب.ع" وهي زوجة مطرب شعبي شهير بعدما تم ضبطها في حالة سكر، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق