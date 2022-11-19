تسبب الإدمان والوفاة.. أطعمة يتناولها الملايين تقتلهم ببطء!

حذرت صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية من دراس قامت بها جامعة ميشيغان" و"جامعة فرجينيا" أكدت أن تناول بعض الأطعمة الشائعة تعد مضّرة مثل السجائر، بل وقد تسبب الإدمان وهي رقائق البطاطس والبيتزا والدوناتس وباقي الأطعمة المعالجة للغاية تسبب الإدمان مثلها مثل السجائر و تسبب الإدمان، ومن بين هذه الأطعمة هي الأطعمة المعالجة مثل رقائق البطاطس وبعض أنواع المخبوزات والبيتزا والدوناتس والبطاطا المقلية وغيرها من الأطعمة التي قد تكون عادة جاهزة للأكل أو للتسخين، مثل البيتزا المجمدة وأطعمة الوجبات السريعة و معظم حبوب الإفطار وكل أنواع الحساء المعلب والوجبات الخفيفة المالحة فهي أطعمة تؤثر على صحة الجسم وتسبب السمنة وأمراض القلب، وقد تؤدي إلى الوفاة.

الأطعمة المصنعة

وفقا للدراسة يمكن أن يؤدي التناول المنتظم للأطعمة المصنعة غير الصحية إلى الإفراط في تناول الطعاممثلها مثل النيكوتين- ويكون للتوقف عنها تأثيرات سلبية على الحالة المزاجية والصحية. كما أن تلك الأطعمة قد تلبي نفس معايير الإدمان مثل النيكوتين إضافة إلى أنها ترتبط بأمراض مثل السرطان القولون والمستقيم والكلى، وألزهايمر وأمراض أخرى.

ويشير العلماء إلى إعادة تصنيف الأطعمة عالية المعالجة على أنها مسببة للإدمان وضارة وتؤثر على الدماغ، وتمتلك خصائص أو مكونات تسبب الإدمان أو تعزز الرغبة الشديدة.