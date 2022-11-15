لا يقل خطورة عن المعنوي..استشاري يحذر من إدمان الألعاب الإلكترونية

قال علي عبد الراضي، استشاري علاج الإدمان والتأهيل النفسي، إن هناك نوعين من الإدمان، أحدهما مادي وآخر معنوي، متابعا: الإدمان المعنوي يمكن أن يتمثل في إدمان الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.



وأضاف "على عبد الراضي" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الإدمان المادي لا يقل خطورة عن المعنوي، فكلاهما وجهان لنفس العملة، متابعا: الإدمان المعنوي له أعراض انسحاب واضحة ويؤثر على الصحة النفسية.

واسترسل: أن هناك فروق شخصية مابين كل فرد، ولذلك طرق العلاج من الإدمان مختلفة، منوها بأن كل مرحلة عمرية لها برامج علاج مختلفة.

ونوة بأن التصور الدرامي الخاص بأعراض الإنسحاب لا يمت للواقع بأي صلة، متابعة: الانسحاب ىيكون له ألام نتيجة الفيروسات المتواجدة بداخله.