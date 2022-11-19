محمد رمضان وشاهيناز يدخلان الأعلى مشاهدة بـ لو ناسيين

تمكنت أغنية لو ناسين من الدخول الي قائمة الاعمال الأعلى مشاهدة فى مصر عبر موقع يوتبوب ، وذلك بعد طرحها بـ 24 ساعة فقط .

حيث حققت أعنية لو نانسين والتى تجمع بين محمد رمضان وشاهيناز حوالي 161 الف مشاهدة ، واحتلت المركز السابع من أصل 50 مركز تضمهم القائمة.

وكانت قد طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية لو ناسين والتى يقدمها كل من محمد رمضان وشاهيناز فى أول تعاون بينهما.

الأغنية من كلمات إبراهيم الجندي وإسلام شندي وألحان شريف عبادة ومن توزيع إيهاب.

ونشر محمد رمضان فيديو له، وتحدث فيه قائلًا: “كنت في قاعدة وبقول إن ربنا بيحب الإنسان الطماع ما دام الطمع في ربنا مش في بشر، ورد حد قالي طمعك دا محدش هيسمحلك بيه ولو كبرت هيحاولوا يقصوا جناحاتك”.

وعقب محمد رمضان في نهاية كلامه جزء من أغنيته الجديدة، وجاءت الكلمات ردًا علي التعليق الذي تلقاه: “مليش جناح علشان تقصوه ولا عيني زجاج علشان تكسروه”.

واستأنف الفنان محمد رمضان تصوير مشاهد مسلسله الجديد العمدة بشارع المعز وسط حراسة أمنية مشددة. وتسبب محمد رمضان فور ظهوره بشارع المعز تجمهر الجمهور حول سيارته الرنج روفر لالتقاط الصور التذكارية معه الا ان البودي جاردات التى وفرتها الشركة المنتجة منعتهم من التصوير إلا بعد انتهاء التصوير.

ونفى الفنان محمد رمضان كل ما يتردد بشأن تشابه مسلسله الجديد "العمدة" والذى من المقرر أن يعرض في رمضان المقبل مع مسلسل "عائلة الحاج متولى" الذى قدمه نور الشريف.

وقال محمد رمضان فى لقاء مع برنامج "انسايدر بالعربى" : ان كل ما يتردد بشأن التشابه بين مسلسل العمدة وعائلة الحاج متولى أمر عار تماما من الصحة وكل ما يجمع بين العمليين أننى أظهر فى شخصية الرجل المتزوج من أربعة وهي نفس الحالة التي ظهر عليها الفنان الراحل نور الشريف ولكن الدراما والأحداث مختلفة تماما وتركيبة الشخصية مختلفة عن الحاج متولى.