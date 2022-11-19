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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فى اليوم العالمي للمرحاض.. احترس من تجمع البكتيريا فى الحمام لهذا السبب

اليوم العالمي للمرحاض
اليوم العالمي للمرحاض

يحتفل العالم في 19 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للمرحاض لتسليط الضوء على أهمية المرحاض على نحو خاص والحمامات بوجه عام على حياة البشر.

وبهذه المناسبة نحذر من تجمع البكتيريا فى الحمام لهذا السبب وكيف تتخلص منها. 

 

المنشفة شيء مهم، بدونها حتى التفكير في الاستحمام يعد تحديًا كبيرا، لأن الاستحمام وبدون منشفة، فكيف تجفف جسمك؟ لكن هل تعلم أن المناشف التي تساعد في التنظيف تحتوي على بكتيريا تسبب الضرر لصحة الجسم وبالأخص الجلد.

وكشف موقع هيلثي عن أضرار مناشف الحمام فبها بكتيريا قاتلة.

البكتيريا ضارة

وبحسب ما نشره موقع هيلثي، قال الدكتور تشارلز جيربا عالم الأحياء الدقيقة بجامعة أريزونا في دراسته،  أن حوالي 14 بالمائة من مناشف الحمام تحمل بكتيريا الإشريكية القولونية وهذه هي نفس البكتيريا الموجودة في الجهاز الهضمي للإنسان وتنتشر عن طريق البراز.

 تحصل هذه البكتيريا بشكل خاص على فرصة للنمو عندما لا يتم غسل المناشف لعدة أيام ولا يتم تجفيفها بشكل صحيح بعد كل استخدام. فبسبب الرطوبة تبدأ الجراثيم في النمو على المنشفة ويجب غسل المناشف بالأكسجين المنشط بعد 4-5 استخدامات.

تلف الجلد من المناشف المتسخة

ومن المهم أيضًا معرفة الطرق التي يمكن أن تضر بها المنشفة بشرتك. ففي مقال لـ Well and Good ، ذكر الدكتور جوشوا زيسنر أن الزيوت والأوساخ ورواسب المكياج والجلد الميت تتجمع على المناشف أو مناديل الوجه وتساعد في نمو البكتيريا التي تسبب  مشاكل الجلد مثل البثور .

تأثير مادة المنشفة

في نفس المقال ، شارك الدكتور روبرت أنوليك وجهات نظره بأن استخدام المناشف الخشنة يمكن أن يضر الجلد ويمكن أن يزيد أو يسبب مشكلة تهيج، جفاف ، تقشر الجلد ليس هذا فقط ، بل يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض الجلد كالأكزيما وما هو أسوأ.

عندما لا يكون هناك منشفة

إذا لم يكن لديك منشفة غسيل أو منديل للوجه ، يمكنك استخدام وشاح قطني أو مناديل وجه بدلاً من ذلك ومع ذلك ، فاستخدم المناديل بحكمة حيث لا يناسب كل نوع من أنواع المناديل كل أنواع البشرة. خاصة عندما تكون البشرة حساسة أو معرضة لحب الشباب.

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