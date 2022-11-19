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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في خطاب رسمي جديد..

إجراء عاجل.. مدارس الهرم تحذر الطلاب من مشروب طاقة| يؤدي للوفاة

خطاب رسمي
خطاب رسمي

أصدرت إدارة الهرم التعليمية في الجيزة، تعليمات عاجلة لجميع مديري مدارس الهرم، شددت خلالها على ضرورة متابعة الطلاب وإبلاغ أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم خصوصا طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية ومتابعة ما يتم شراؤه من خارج المدارس.

ونبهت إدارة الهرم التعليمية في خطاب رسمي صريح، قائلة إنه لابد من التأكيد على جميع طلاب المدارس بعدم شراء ما يضرهم وخصوصا مشروب الطاقة "ستينج"، مشيرةً إلى أنه يؤدي إلى حدوث مشاكل صحية خطيرة تصل إلى الوفاة المفاجئة.

ولم يتوقف الأمر عن إدارة الهرم، فكانت أعلنت أمس إدارة عابدين التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه تلاحظ في عدد كبير من فصول المدارس، قيام الطلاب بشراء مشروب من مشروبات الطاقة المكتوب عليها +18 سنة والممنوعة على الأطفال ، لتسببها في زيادة ضربات القلب والوفاة المفاجئة.

وأوضحت ادارة عابدين التعليمية في خطاب رسمي للمدارس، أن هذا المشروب تبين انه يتم بيعه خارج المدارس ، ويتناوله الطلاب اكثر من مرة في اليوم مما قد يؤدي لحدوث مشاكل صحية خطيرة

وشددت ادارة عابدين التعليمية، على مديري المدارس بضرورة متابعة الطلاب في المدارس ، وابلاغ اولياء الامور بمتابعة ابناءهم ومتابعة ما تم شراءه من خارج المدارس ، والتنبيه المستمر عليهم بعدم شراء ما يضرهم وخصوصا المرحلة الابتدائية والاعدادية ، على اعتبار ان الطلاب امانة لابد من الحفاظ عليها .

جدير بالذكر أن نفس هذه الظاهرة ظهرت ايضا في مدارس 6 اكتوبر بمحافظة الجيزة ، حيث أعلنت مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الاساسي التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية التي تضم طلابا بالمرحلتين الابتدائية والاعدادية ، أنها رصدت قيام بعض الطلاب في المدرسة بتناول مشروبات الطاقة المكتوب عليها +18 داخل المدرسة.

وقالت إدارة مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الاساسي التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية ، إنه  نظرا لخطورة مشروبات الطاقة على الطلاب ، قررنا منعها في المدرسة ، مع التأكيد على معاقبة أي طالب يتواجد معه زجاجات مشروبات الطاقة. 

وشددت إدارة المدرسة على انه تم عمل الاجراءات اللازمة تجاه الطلاب الذين تم ضبط مشروبات الطاقة معهم في المدرسة. 

وأعلنت إدارة مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الاساسي التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية ، أنه بناء على ذلك تقرر عقد ندوه توعية للطلاب تحت إشراف قسم التربية النفسية بالمدرسة ، ضمت عدداً من الجلسات الإرشادية للطلاب ، منها جلسة عن اخطار مشروبات الطاقة ، وجلسة عن نبذ العنف وأضراره ، وجلسة عن نبذ الألفاظ النابية. 

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخاذ اللازم لتخطيط وتنفيذ حملة موسعة لتوعية الطلاب والعاملين بالتربية والتعليم بخطورة تعاطي المخدرات .

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن ذلك جاء بعد أن لوحظ مؤخرا انتشار تعاطي المخدرات داخل بعض الجامعات مما نتج عنه العديد من الاثار السلبية على الفرد والمجتمع، ونظرا لاهمية الدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم في توعية النشء لوقايتهم وحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان. 

وقالت الوزارة إن حملة توعية الطلاب والعاملين بالتربية والتعليم بخطورة المخدرات ، ستعتمد على استخدام أساليب التوعية المختلفة مثل : 
-  عرض افلام توعوية 
- عقد ندوات 
- كلمات توعوية في الاذاعة المدرسية والصحافة المدرسية
- التوعية من خلال المسرح المدرسي 
- التوعية من خلال المناظرات والمسابقات

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن تشمل حملات التوعية كافة المدارس التابعة لمديريات التربية والتعليم الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية. 

تحذيرات من انتشار مشروبات الطاقة بين طلاب المدارس
تحذيرات من انتشار مشروبات الطاقة بين طلاب المدارس
تحذيرات من انتشار مشروبات الطاقة بين طلاب المدارس
تحذيرات من انتشار مشروبات الطاقة بين طلاب المدارس
تحذيرات من انتشار مشروبات الطاقة بين طلاب المدارس
تحذيرات من انتشار مشروبات الطاقة بين طلاب المدارس
طلاب أولياء الأمور مدارس ادارة مشروب الطاقة ستينج

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