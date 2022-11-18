بعد انتشار الفيروس المخلوي|حجازي يرد على مطالب رفع الغياب بـ5 قرارات عاجلة

حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم على الرد من جديد بشكل رسمي وحاسم على مطالب رفع الغياب في المدارس بعد انتشار الفيروس التنفسي المخلوي.

حيث اجتمع وزير التربية والتعليم مع مديري مديريات التربية والتعليم الموجودين على مستوى الجمهورية بعد انتشار مطالب رفع الغياب في المدارس بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي ، وشدد الدكتور رضا حجازي على :

الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي

انضباط سير الدراسة في جميع المدارس لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم

التأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أُسْبُوعِيًّا لجميع المراحل التعليمية وخاصة غياب طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة

تفعيل جدول الحصص المقرر لمعلمي الصفين الثالث الثانوي والثالث الإعدادي

العمل على جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية.

ونفى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، قيامه بإصدار قرار رسمي نهائي بـ إلغاء امتحانات شهر نوفمبر ورفع الغياب من المدارس وبسبب انتشار أمراض معدية بين طلاب المدارس خلال الفترة الأخيرة.

وحصل موقع “صدى البلد” على الخطاب الرسمي الموقع من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والذي بدأ تعميمه على المديريات والإدارات التعليمية والمدارس لبدء الإجراءات الرسمية لمواجهة الفيروس المنتشر بين طلاب المدارس مؤخراً ، الذي اشتهر باسم الفيروس التنفسي المخلوي.

خطاب رسمي

وجاء نص خطاب وزير التربية والتعليم كالتالي :

في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على صحة وسلامة العاملين والطلاب في جميع المنشآت التعليمية ، وبالإشارة إلى التنسيق والتعاون الدائم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بالاجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من الأمراض المعدية ، فقد تقرر ما يلي :

تحميل دليل وزارة الصحة والسكان بخصوص الوقاية و التعامل مع الامراض المعدية ، والشروط الصحية الواجب توافرها في جميع المنشآت التعليمية على الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة على الرابط

https://moe.gov.eg/media/mb1f4gaz/guide-to-preventing.pdf

عقد امتحان آخر موحد تحدده المدرسة، للطلاب المتغيبين بعذر طبي مقبول في امتحان الشهر، على أن يقوم بإعداده موجه المادة بالإدارة التعليمية.

اتخاذ اللازم نحو تعميم دليل وزارة الصحة للوقاية من الامراض المعدية على جميع المدارس والادارات التعليمية التابعة وتطبيق ما ورد به من اجراءات وقائية بكل دقة

كما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية مشددة إلى جميع مديري المديريات التعليمية بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية داخل الفصول التعليمية وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة.

دليل وزارة الصحة للوقاية

ويتضمن دليل وزارة الصحة والسكان الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية، والخدمات الصحية الواجب توافرها في المنشآت التعليمية، وتفاصيل التطعيمات لطلاب المدارس، وإجراءات التعامل مع المرض المعدي/التفشي الوبائي داخل المنشآت التعليمية، ويمكن الإطلاع على الدليل من خلال الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/media/mb1f4gaz/guide-to-preventing.pdf

وكشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل الأخبار المتداولة عن انتشار الفيروس المخلوي بين طلاب المدارس.

وقال "زلطة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك متابعة يومية لحالات الإصابة، ووزير التربية والتعليم أصدر توجيها لمديري المديريات التعليمية لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار هذا المرض.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم منذ ظهور العدوى بالفيروس المخلوي.

وأوضح أن توجيهات رضا حجازي تضمنت تطبيق إجراءات وزارة الصحة الموجودة والمنصوص عليها حتى قبل اكتشاف فيروس كورونا وذلك حال وجود أي مرض معدي.

تعليمات عاجلة للمدارس بعزل اي طالب تظهر عليه الاعراض

ووضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي على الانترنت تنبيهات مهمة صادرة من وزارة الصحة والسكان بشأن الفيروس التنفسي المخلوي المنتشر حاليا بين طلاب المدارس .

وشملت التنبيهات المعلنة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بشأن بشأن الفيروس التنفسي المخلوي المنتشر حاليا بين طلاب المدارس فيما يلي :