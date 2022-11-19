6 مزايا لطلب مد زمن العام الدراسي .. خبير تربوي يوضحها

طالب ائتلاف أولياء أمور مصر وزارة التربية والتعليم بأن تقوم بمد فترة الدراسة داخل المدارس إعطاء وقت أكبر للطلاب للطلاب في تحصيل المادة العلمية بدون ضغط وتخفيف العبء المعرفي الملقى على عاتق الطلاب.

علق الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، على المطالبات بمد كل تيرم 3 اسابيع لتعويض أيام الدراسة المستقطعة وقت الامتحانات الشهرية.

وقال الدكتور عاصم حجازي إن الأصل في تطوير المناهج أن يعتمد على الكيف وليس الكم وبالتالي فإن المناهج المطورة ينبغي أن تتضمن إكساب الطالب مهارات التفكير العليا و أساسيات العلوم المختلفة بالإضافة إلى مهارات التعلم المستمر والتعلم الذاتي ومبادئ التفكير العلمي ومنطقيا لا يمكن لأي طالب بل لا يمكن حتى لأي أستاذ كبير أن يدرك كل كبيرة وصغيرة وكل قديم وحديث في تخصصه الدقيق وبالتالي فإن التركيز على الكم يعتبر من السلبيات التي يجب التخلص منها في تطوير المناهج الدراسية وأن يتم الإكثار من الأنشطة والاستكشاف الموجه والاعتماد على نظام المشروعات البحثية المشتركة لتخفيف العبء المعرفي الناتج عن كثرة المعلومات الموجودة بالمنهج إذ إن الطرق الحديثة في التدريس تضمن الممارسة العملية والنشطة من قبل الطالب لما يتعلمه وبالتالي يقل العبء الملقى على ذاكرته لاستيعاب هذه المعلومات ويمكنه في هذه الحالة أن يتعلم هذا القدر الكبير من المحتوى بدون أي معاناة تذكر.

وصرح حجازي خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا وبصفة عامة نحتاج بالفعل إلى أن تكون مدة الفصل الدراسي أطول وذلك لأن التعلم كنشاط إنساني يعتبر نشاطا مستمرا لا ينقطع أبدا ففي كل يوم يتعلم الفرد شيئا جديدا أو هكذا يجب أن يكون وبالتالي فإن توزيع المناهج على مساحة زمنية أطول يضمن تحقيق العديد من المميزات:



- تخفيف العبء المعرفي الملقى على عاتق الطلاب.

- توزيع الامتحانات بشكل عادل على فترات أطول من العام وهو ما يسهم في التقليل من قلق الامتحانات إلى أقصى حد.

- اكتساب الطلاب لمفاهيم التعلم المستمر وتأصل ذلك في شخصيتهم بشكل عملي.

- العمل على زيادة ارتباط الطالب بالمدرسة والدراسة وتوثيق الروابط بين الأسرة والمدرسة.

- إتاحة الفرصة بشكل أكبر لممارسة الأنشطة المرتبطة بالمواد الدراسية المختلفة وتطبيقها بشكل عملي والقيام بمشروعات بحثية في كل مادة دراسية.

- التدريب الموزع أعظم أثرا من التدريب المركز وبالتالي فإن توزيع المحتوى على فترة زمنية أكبر يسهم في زيادة إتقانه من قبل الطلاب بشكل أكبر واستيعاب كل جزئياته.

- في حال وجدت مشكلة لدى بعض الطلاب متعلقة بمادة ما يمكن للمعلم أن يضع خطة مناسبة لعلاج هذه المشكلة ومساعدة الطالب على تخطيها.

واشار مدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، إلي انه ربما لا يتقبل أولياء الأمور فكرة زيادة المدة الزمنية للعام الدراسي ولكن عند التفكير في نتائجها الإيجابية على تعليم أبنائهم وإدراك أن هذه الفكرة تستهدف تحقيق أعلى معدلات التعلم والإتقان بالنسبة لأبنائهم ربما تلقى تأييدا من قطاع كبير من أولياء الأمور ممن يضعون مصلحة أبنائهم في المقام الأول وفوق أي اعتبار.