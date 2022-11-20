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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص صدمه قطار في الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

لقى شخص مصرعه في فايد بمحافظة الإسماعيلية أثناء عبوره شريط السكة الحديد، حيث صدمة القطار وتوفي في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى فايد المركزي وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا يفيد تصادم في طار بشخص علي مزلقان فنارة مركز ومدينة فايد، أسفر عن وفاته ويدعي سامي محمد السيد، 29 عام، مقيم بفنارة المجاورة.
تم نقل الجثمان الي مشرحة مستشفي فايد المركزي، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة تعرضه للحادث الأليم.

وانتقلت قوة أمنية وتبين أن سبب الحادث أثناء عبور المتوفى شريط السكة الحديد ولم يلتفت لقدوم القطار فصدمه وتوفي في الحال، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق فأمرت بدفن الجثة.

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