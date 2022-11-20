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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

السعودية تحصل على بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت

صدى البلد

حصلت المملكة العربية السعودية، على المركز الأول في بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت WRO لعام 2022 المقامة في دورتموند ألمانيا من 17 إلى 19 نوفمبر.

وهي مسابقة عالمية تستهدف إظهار إبداعات الشباب في الفئة العمرية من 8 لـ 19 عام في مجالات الروبوت والذكاء الاصطناعي والبرمجة بمنهجية STEM.

وأدار فريق المملكة المشارك في البطولة الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والروبوت، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، ووزارة التعليم، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الأمير سطام، وواحة الملك سلمان، وشركة ذكاء، برعاية من شركة سابك للتصفيات، ورعاية شركة حلول الاتصالات السعودية لمشاركة فرق المملكة في النهائيات.

وشاركت المملكة في النهائيات العالمية لبطولة الأولمبياد العالمي للروبوت WRO بثمانية فرق - وهي أكبر مشاركة في تاريخ مشاركات المملكة في نهائيات الأولمبياد- نافسوا فيها 365 فريق من 73 دولة حول العالم.

حيث حصلت المملكة على المركز الأول في فئة مستقبل الابتكار لمرحلة الابتدائي على مستوى العالم كإنجاز جديد تحققه المملكة في هذه البطولة، بالإضافة إلى المركز الـ 7 في فئة رياضة الروبوت، والمركز الـ 11 في فئة مبدعي المستقبل لمرحلة المتوسط، متقدمةً 7 مراكز عن تصنيفها في مشاركتها السابقة.

كما حصلت المملكة على المركز الـ 14 في فئة مبدعي المستقبل لمرحلة الثانوية، متقدمةً 20 مركزاً عن تصنيفها السابق في الأولمبياد، والمركز الـ 39 في فئة مهام الروبوت لمرحلة الابتدائي متقدمة 33 مركزاً عن تصنيفها السابق، والمركز الـ 42 في فئة مهام الروبوت للمرحلة المتوسطة متقدمةً 24 مركزاً عن تصنيفها السابق، والمركز الـ 66 في فئة مهام الروبوت للمرحلة الثانوية، إضافة إلى حصول الفريق المشارك في فئة مهندسي المستقبل على المركز الـ 15.

يذكر أن التصفيات المحلية بدأت عبر التسجيل للفرق في تاريخ 15 سبتمبر 2022، وتمت التصفيات في المناطق في 5 أكتوبر، فيما أقيمت التصفيات النهائية في الرياض بواحة الملك سلمان من تاريخ 11 إلى 13 أكتوبر، تنافس فيها المشاركون في خمس فئات مختلفة، ليبدأ بعدها تأهيل الفرق الفائزة في التصفيات المحلية في أكاديمية طويق التابعة للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عبر مدرّبين محترفين، قبل سفرهم للتمثيل العالمي.

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