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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشاب سائق توك توك:" كنت عاوز احرق قلب أسرتها علي جهاز العروسه بسبب فشكلتهم الجوازه"

حرقت قلبهم| القصة الكاملة لسائق توك توك أشعل النيران في شقة خطيبته السابقة بالغربية

حريق حادث إشعال شاب
حريق حادث إشعال شاب النيران في منزل خطيبته بالمحلة

تصرف غريب من سائق توك توك، تجاه خطيبته السابقة، للانتقام منها ومن أسرتها ومعاقبتهم على فسخ الخطوبة منه، حيث أهداه فكره الشيطاني إلى شراء مواد حارقة، والتسلل إلى منزل أسرة خطيبته السابقة وسكب السولار على ملابسها وأجهزتها التي قامت بشرائها لحرق قلبها وقلب أسرتها وندمهم على فسخ الخطوبة.

سائق توك توك يشعل النيران في شقة أسرة خطيبته السابقة

 

وشهدت منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية اقدام  شاب في أوائل العقد الثالث من عمره يعمل سائق توك توك بانتقامه من أهل خطيبته السابقه بإضرام النيران في شقتهم وإحراق جهاز العروس بواسطة "السولار".

اصابة 7 أشخاص في الحريق

وتم الدفع بـ ٣ سيارات مطافى لإخماد النيران وتم السيطرة على الحريق مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص من أسرة الفتاة بينهم 3 ٱطفال وتم نقلهم بسيارة إسعاف إلى طوارىء مستشفي المحلة العام.
وأصدر المستشار أحمد ياسر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان المستشار حسن محمود بضرورة فتح باب التحقيق في واقعة إضرام شاب النيران ويعمل سائق توك توك في شقة أهل خطيبته السابقه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

كما وجه المحامي العام في تعليماته إلي مساعديه بالضرورة تفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال شهود عيان من الجيران والوقوف على تطورات وأسباب الحادث .

حرقت قلبهم زي ما حرقوا قلبي

وأفاد المتهم الشاب "حسام .م" خلال سير التحقيقات وإدلائه بأقواله أمام النيابة العامة "كنت عاوز احرق قلب أسرتها علي جهاز العروسة بسبب فشكلتهم الجوازة"، لافتا بقوله "أهلها خربوا الجوازه وانا حرقت قلبهم زي ما حرقوا قلبي".

 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من المقدم أحمد الشهاوي مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده باستعمال النيران في شقة سكنية مملوكة للأسرة بنطاق منطقة الجمهورية بدائرة القسم.

 

كما انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات مطافئ لإخماد النيران.


وتمكنت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ3 سيارات مطافئ من إخماد نيران الحريق باستخدام المواد الرغوية قبل امتدادها للمنازل المجاورة .

الفتاة تفسخ الخطوبة بسبب سلوك خطيبها

وافادت التحريات الأولية التي أجراها المقدم محمد نصر مفتش فرع البحث الجنائي أن وراء ارتكاب الواقعة "حسام .م" سائق توك توك 22 سنة خطيب ابنة الأسرة المالكة للشقة السكنية وأنه أراد الانتقام منها عقب رفضها إتمام الخطوبة واستكمالها بسبب سوء سلوكه بإشعال النيران في شقة سكنية تحوي جهاز العروس .

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة برئاسة الرائد محمد هاشم رئيس مباحث وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط الشاب المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة إضرام النيران انتقاما من الفتاة العروس وأفراد أسرتها .

والد الفتاة ينقذ 3 أطفال بإلقائهم من النافذة

وكشف شهود عيان من الجيران عن تمكن والد الفتاة العروس من إنقاذ حياة أطفال الثلاثة بإلقاءهم من النافذه عقب اشتعال النيران في محتويات الشقة بينما أسفر الحريق عن إصابة 7 أشخاص من أفراد الأسرة ونقلوا إلي مستشفي العام للإسعافهم .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث وتقدير قيمة الخسائر المادية والتلفيات .

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