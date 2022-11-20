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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب جامعة الفيوم فى زيارة لمشروعات حياة كريمة بقرية قصر الجبالى

طلاب جامعة الفيوم
طلاب جامعة الفيوم أثناء تفقد مشروعات حياة كريمة

استقبلت مؤسسة حياة كريمة وفدا من جامعة الفيوم، يضم أكثر من 60 شابا وفتاة من طلاب جامعة الفيوم بجميع المراحل الدراسية ومختلف الكليات، مع لفيف من القيادات التنفيذية وموظفي رعاية الشباب بجامعة الفيوم ومنسق حياة كريمة مصطفى حسين، ومتطوعي “حياة كريمة”، وأحمد حرب ، ومحمود أبو بذلة، ومحمد الشرقاوى، رئيس الوحدة المحلية بقصر الجبالى.

                                                      

 

طلاب جامعة الفيوم أثناء تفقد المشروعات

 

 

المشاريع القومية والبنية التحتية

جاء ذلك لتنفيذ زيارة ميدانية لقرية قصر الجبالى بمركز يوسف الصديق - محافظة الفيوم، والتي استهدفت التعريف بإنجازات المبادرة، والمناقشة والحوار مع شباب الجامعة حول المشروعات التنفيذية للمبادرة، وتوظيف مشروعات تخرج الطلاب لخدمة المبادرة في القرى الأكثر احتياجا بالجمهورية، لتحسين مستوى معيشة آلاف القرى المصرية، والنقلة النوعية من العصر السابق والعصر الحاضر. 

وتلقت المؤسسة عددا من الأسئلة وقامت بالإجابة عنها. 

وشملت الزيارة مبنى الخدمات الحكومية والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وإنشاء كوبرى وتبطين بحر جبل سعد والمجمع الزراعي المتكامل، وملعب مركز شباب قصر الجبالى، و‏الوحدة الصحية. 

 

طلاب جامعة الفيوم أثناء تفقد المشروعات

 

مشروعات قومية عملاقة 

وقال الدكتور عماد عادل إن الجامعة تشارك بفاعلية وتميز فى تنفيذ أهداف مبادرة «حياة كريمة» من خلال تنظيم الندوات والزيارات لتعريف الشباب بمشروعات مبادرة حياة كريمة فى محافظة الفيوم.

 

طلاب جامعة الفيوم أثناء تفقد المشروعات

 

الحياة فى الريف المصرى         

بدأ الطلبة زيارتهم بالمجمع الخدمي الذي يضم سجلا مدنيا وشهرا عقاريا، ويقدم خدماته للجمهور من خلال 15 شباكا وصالة انتظار كبيرة الحجم، ثم زيارة المجمع الزراعي، ثم مركز الشباب الذي يضم ناديا ثقافيا وترفيهيا، ثم نقطة الإسعاف المخصص لها سيارتا إسعاف لكي تخدم قرية قصر الجبالى وتوابعها، وانتهت بالمجمع الطبي المتوقع انتهاء الأعمال فيه في ديسمبر القادم. 

وأشاد الطلاب بحجم الإنجازات التى تقوم بها الدولة من مشروعات قومية عملاقة، وتنمية قرى الريف المصري بالفيوم، وأعربوا عن سعادتهم بالمشروعات العملاقة فى القري المستهدفة فى المبادرة، والتي كُتبت لها الحياة مرة أخرى من خلال مبادرة “حياة كريمة” التى غيرت شكل الحياة فى الريف المصرى، والتى تلبى جميع الخدمات التى يرغب بها المواطنون بقصر الجبالى، موجهين الشكر لإدارة الجامعة لتوعيتهم من خلال تلك الزيارات الميدانية.

 

 

مؤسسة حياة كريمة بالفيوم تعقد جلسة حوار مجتمعي لمتابعة المشروعات

 

 

 

 

حياة كريمة بالفيوم تنظم زيارة ميدانية لمشروعات المبادرة الرئيسية بمركز أطسا.. صور

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