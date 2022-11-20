الجلاد الصامت.. ندوة بكلية الألسن جامعة الفيوم

شهدت منار عبد المعز، القائم بأعمال عميد كلية الألسن، بجامعة الفيوم الندوة الذاتية التي نظمتها الكلية تحت رعاية ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك اليوم الأحد 20 أكتوبر بمدرج 3 بالكلية.

الشباب اثناء انعقاد الندورة

مفهوم الجلد الذاتي

تحدثت في الندوة الطالبة آية عاطف بالفرقة الثانية بالكلية، حول مفهوم الجلد الذاتي والتعرض لأنواع مختلفة من الضغوطات والاضطرابات النفسية، وبينت خلال حديثها الفارق بين المرض النفسي والذهني، حيث أوضحت أن المرض النفسي يتمثل في الشعور بالقلق والتوتر وأعراض الاكتئاب، أما الذهني فهو خلل في عمل خلايا العقل وانعدام الأهلية في التصرفات والسلوكيات.

وأشارت إلى العديد من العوامل التي تدفع الإنسان ناحية المرض النفسي، منها صراع الأجيال بين الآباء والأولاد، وفرض السطوة وعدم سماع آراء الأبناء والقسوة المفرطة في التعامل معهم، وشددت على ضرورة التربية السليمة التي تقوم على المشاركة والتعاون ومساعدة الأبناء في حل مشكلاتهم المختلفة.

الشباب اثناء انعقاد الندوة

يتحلى الشباب بالشجاعة الكافية

وأوضحت أن التعامل مع الشخصيات السامة والعلاقات المؤذية يؤدي للشعور بالمرض النفسي، وأشارت إلى مخاطر الشعور بالوحدة حيث تسبب متاعب نفسية وجسدية جسيمة علي الإنسان.

واختتمت بضرورة أن يتحلى الشباب بالشجاعة الكافية في مواجهة مشكلاتهم النفسية وعدم الاستسلام لها والسعي نحو بناء علاقات سوية قادرة على تقديم الدعم لهم والتحدث إلى المختصين حال ازدياد المتاعب النفسية لديهم ، وعقب الندوة طرح السادة أعضاء لجنة التحكيم وبعض الحضور عددًا من التساؤلات حول موضوع الندوة.

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