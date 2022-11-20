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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المواد الغذائية: حزم الدولة سبب استقرار أسعار السلع الأساسية

السلع الغذائية
السلع الغذائية

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، بغرفة الإسكندرية التجارية، إن استقرار أسعار السلع الأساسية، وارتفاع بعض السلع الأخرى، في السوق المحلي، وثباتها بالنسبة للسلع التي يتم صرفها للمواطنين على البطاقات التموينية، والتي يستفيد منها أكثر من 65 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، جاء نتيجة لتدخل الدولة بحزم لمواجهة هذا الارتفاع الكبير لأسعار السلع وخاصة الأساسية التي تمثل عصب الحياة للمواطن المصري، وتتعلق بالأمن القومي للدولة.

وأضاف رئيس شعبة المواد الغذائية، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات المسبقة لضبط الأسواق وتوفير السلع بكميات كبيرة طوال الوقت، ومواجهة أي نقص محتمل في أي سلعة، مما خفف من آثار أزمة نقص سلاسل الإمداد التي أثرت على الكثير من الأسواق العالمية، ولم يعاني منها السوق المصري إلى حد كبير.

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بينها حجب 26 طن أرز عن الأسواق.. شرطة التموين تضبط 1766 قضية

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رئيس شعبة المواد الغذائية : حجب واحتكار الأرز أمن قومي

وأكد رئيس شعبة المواد الغذائية، أن الحكومة نجحت في السيطرة على التوتر الذي شهده سوق" الأرز" وتوفير مخزون استراتيجي كبير منه والذي يعد سلعة رئيسية على مائدة كل بيت مصري، موضحا أن الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها من قبل الدولة بتحديد سعر بيع الأرز ، وتغليظ العقوبات على المتلاعبين بأسعاره ومحتكريه، كانت رد فعل للزيادات التي شهدتها أسعار الأرز خلال الأشهر الماضية، وتحديد سعر عادل للأرز عدم المتاجرة باحتياجات وقوت المواطن المصري.

استقرار الأسواق

وناشد رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة، التجار والمنتجين بالحفاظ على استقرار السوق حتى تنتهي هذه الأزمة العالمية، ويعود الاستقرار للأسواق مرة أخرى.

وشدد المنوفي، على ضرورة الالتزام بكتابة الأسعار بشكل واضح على السلع، حفاظا على المستهلك ومنع التلاعب من قبل ضعاف النفوس من التجار والمنتجين.

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