عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابعدوا عن الغرور.. لبلبة توجه نصيحة لـ الجيل الجديد.. فيديو

لبلبة
لبلبة

علقت الفنانة لبلبة، على تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي، قائله: "تم تكريمي في مهرجانات كثيرة لكن التكريم من مهرجان القاهرة السينمائي مختلف كثيرا ومميز جدا وجاء في توقيت مناسب".

 

وأضافت خلال لقائها عبر فضائية "الأولى"،: "والدتي كانت تتمنى تكريمي من مهرجان القاهرة السينمائي وكانت أمنية بالنسبة لها، لكن أشعر أن كل شيء جاء في موعده لكن كنت أتمنى أن والدتي تكون معي لتحضر هذا التكريم".

 

وأشارت: "حضرت 18 دورة في مهرجان كان وكنت بخرج بحصيلة لا تقل عن 40 فيلم، وهذه الأفلام من جميع أنحاء العالم ونرى ما يفكرون فيه والرؤية الجديدة لهم ويكون ذلك بمثابة دراسة للفنان"، مضيفه: "حضور المهرجانات الدولية فائدة كبيرة لي".

 

ووجهت نصيحة للجيل الجديد، قائلة: "أنصح الجيل الجديد الذي يبدأ حياته الفنية ويبدأ في ممارسة الفن أن يبتعد عن الغرور وألا يفكر في الغرور مهما بلغ من النجاح، وأن يتحلوا بالإخلاص والتفاني في العمل، وألا يكرروا أدوارهم في التمثيل".

لبلبة الفنانة لبلبة مهرجان القاهرة السينمائي القاهرة مهرجانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معملناش حفلة.. ماذا قال كمال أبو رية عن شائعة زواجه من نرمين الفقي؟

حقيقة اعتناق النجم مورجان فريمان الإسلام

الزواج الخميس والطلاق الجمعة.. فتاه تثير جدلا بالاحتفال بعذريتها

أخر كلمات رامز جلال قبل شائعات اعتزاله وإصابته بـ العمى

الذهب يتراجع بقوة عالميًا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 6 ريختر يضرب اليونان| صورة

علشان نستعد لو في توابع.. نصائح البحوث الفلكية للمصريين حال الشعور بـ زلزال

الدولار يقفز عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

ترشيحاتنا

الصغرى تصل 7 درجات وأمطار حتى نهاية الأسبوع.. مفاجأة في حالة الطقس

مات وهو ساجد.. القصة الكاملة لوفاة خطيب مسجد أثناء الصلاة في سوهاج

الفراخ رخصت 7 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن

أفضل شعر لشراء الريال السعودى فى البنوك اليوم 21 -11-2022

لو جاي من الإمارات.. أسعار شبيهة المرسيدس جيمني موديل 2022

أسعار النفط تقترب من أدنى مستوى لها منذ شهرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متحرجش نفسك .. هكذا تتخلص من رائحة الفم الكريهة بنصائح مضمونة 100 %!

حكاية زلزال هز سكان السوشيال ميديا ..كيف علّق نشطاء «فيسبوك» على زلزال اليوم؟

لهذه الأسباب .. وزارة الصحة والاسكان تناشد المواطنين تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

بلبس براحتي.. هالة صدقي تثير الجدل بملابسها بعد تصريحاتها الجريئة

فيديو

بتقلد شاكيرا ..انتقادات طالت ميريام فارس بسبب أغنية كأس العالم 2022

قرارات هامة من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تفاصيل

تعرف على أغلى 10 منتخبات في مونديال قطر 2022.. فيديوجراف

«مبيرحمش».. تعرف على حكم مباراة افتتاح كأس العالم بين قطر والإكوادور |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ