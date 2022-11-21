ابعدوا عن الغرور.. لبلبة توجه نصيحة لـ الجيل الجديد.. فيديو

علقت الفنانة لبلبة، على تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي، قائله: "تم تكريمي في مهرجانات كثيرة لكن التكريم من مهرجان القاهرة السينمائي مختلف كثيرا ومميز جدا وجاء في توقيت مناسب".

وأضافت خلال لقائها عبر فضائية "الأولى"،: "والدتي كانت تتمنى تكريمي من مهرجان القاهرة السينمائي وكانت أمنية بالنسبة لها، لكن أشعر أن كل شيء جاء في موعده لكن كنت أتمنى أن والدتي تكون معي لتحضر هذا التكريم".

وأشارت: "حضرت 18 دورة في مهرجان كان وكنت بخرج بحصيلة لا تقل عن 40 فيلم، وهذه الأفلام من جميع أنحاء العالم ونرى ما يفكرون فيه والرؤية الجديدة لهم ويكون ذلك بمثابة دراسة للفنان"، مضيفه: "حضور المهرجانات الدولية فائدة كبيرة لي".

ووجهت نصيحة للجيل الجديد، قائلة: "أنصح الجيل الجديد الذي يبدأ حياته الفنية ويبدأ في ممارسة الفن أن يبتعد عن الغرور وألا يفكر في الغرور مهما بلغ من النجاح، وأن يتحلوا بالإخلاص والتفاني في العمل، وألا يكرروا أدوارهم في التمثيل".