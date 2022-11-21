الفراخ رخصت 7 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن

تراجعت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” اليوم الاثنين مقارنةً بأعلى سعر وصلت إليه خلال الأسبوع الماضي. لتسجل ما يقرب من 38 جنيها للكيلو، بدلًا من 45 جنيهًا الأسبوع الماضي في الأسواق للمستهلكين، فيما سجل الأمهات 33 جنيها للكيلو.

وشهدت أسعار الدواجن اليوم تراجعا إذ وصل سعر الكيلو إلى 33-35 جنيها في المزرعة، ويقدم موقع “صدى البلد”، أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 21-11-2022، ضمن عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين.

ويعتبر هذا الانخفاض هو بداية سلسلة انخفاضات متتالية ستشهدها أسعار الدواجن والبيض خلال الأيام القادمة.

ويبحث العديد من المواطنين يوميا عن أسعار الدواجن في السوق المحلية وكذلك أسعار كرتونة البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

اسعار الدواجن

وتكون أسعار الدواجن ومنها الدواجن البيضاء والدواجن البلدي والدواجن الساسو والدواجن الأمهات ، وكذلك أسعار البيض بمختلف أنواعه ويشمل البيض البلدي والبيض الأبيض والبيض الأحمر وهو الأكثر استهلاكا، محل اهتمام من ملايين المواطنين كل يوم.

وفي سياق متصل بـ أسعار الدواجن، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي حجم إنتاج الدواجن في مصر.

وقالت وزارة الزراعة إن حجم إنتاج الدواجن سنويا يصل إلى حوالي 1.4 مليار طائر، فيما يتم إنتاج البيض بمعدل حوالي 14 مليار بيضة سنويا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 21-11-2022

اسعار الدواجن

الدواجن البيضاء : بين 33-35 جنيهًا للكيلو فى المزرعة و 36 و37 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة.

الدواجن البلدى : بين 59- 60 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء»: بين 50 و 52 جنيها

الأوراك : بين 42- 44 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 80- 85 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي البلدي : 60-70 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء : 26 -27 جنيها في المزرعة و بين 32-33 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

اسعار الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين فى السوق المحلية

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 4.5_4.75 جنيه

كتكوت ساسو : 3.75_4 جنيه

اسعار الدواجن اليوم

أسعار البيض اليوم الاثنين في السوق المحلية

وانخفضت أسعار البيض الأحمر اليوم بقوة لتسجل 62 و63 في للطبق في المزرعة و 66 جنيه إلى 70 للمستهلك حسب المنطقة ، ووصل سعر الأبيض 59 و60 جنيها في المزرعة ، وبين 61 و 65 جنيها للطبق للمستهلك ، أما سعر البيض البلدي بين 72 و 75 جنيها.

وكان عدد من الخبراء في مجال صناعة الدواجن توقع انخفاض اسعار البيض حتى 50 جنيها خلال أيام وذلك لاقترب الافراج عن شحنة جديدة من الأعلاف.

اسعار الدواجن اليوم

أسعار البط اليوم الاثنين في السوق المحلية

أسعار البط البلدي بـين 60-65 جنيها للكيلو.

أسعار البط المسكوفي بين 50-55 جنيها للكيلو

أسعار البط الفرنساوي بين 37-45 جنيها للكيلو

أسعار البط المولر بين 40-44 جنيها للكيلو