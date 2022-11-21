سارة نخلة تستعرض إنوثتها بفستان أبيض لافت.. صور

تحرص الفنانة السورية سارة نخلة على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".



وخطفت سارة نخلة انظار جمهورها بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستانا مجسما باللون الأبيص واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية .



أحدث أعمال سارة نخلة مسلسل القاهرة كابول بشخصية "حُرّة" الغجرية؛ حيث استقبلت نخلة ردود أفعال قوية على مواقع التواصل الاجتماعي حول الدور الذي قدمته، والشكل الذي ظهرت به مختلف عما قدمته من قبل.



“القاهرة كابول”، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي، بطولة طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، وشيرين.