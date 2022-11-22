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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شخصان يواجهان عقوبة السجن المشدد لتنقيبهما عن الآثار داخل عقار بالسيدة زينب

حبس متهمين
حبس متهمين

تمكن رجال الأمن  بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بالسيدة زينب.

وبإجراء التحريات ، تم إستهداف العقار وتم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية " ) حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل عقار " ملك عم أحدهما " وعُثر بداخله على أعمال حفر  ، كما تم ضبط عدد من الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب .

 

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة التنقيب عن الآثار 

 

يعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

 

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

 

 

 

رجال الأمن مديرية امن القاهرة قانون حماية الآثار عقار السيدة زينب

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