لا تمنحوها فرصة لاستغلال نقاط ضعفنا.. الناتو يحذر الدول الغربية من الصين

حذر الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، اليوم الإثنين، من أن الدول الغربية يجب أن تحرص على عدم خلق اعتمادات جديدة على الصين لأنها تتخلى عن إمدادات الطاقة الروسية وسط حرب موسكو على كييف.

وقال ستولتنبرج، خلال زيارة لإسبانيا: "نرى جهودا صينية متزايدة للسيطرة على بنيتنا التحتية الحيوية وسلاسل التوريد والقطاعات الصناعية الرئيسية".

وأضاف: "لا يمكننا منح الأنظمة الاستبدادية أي فرصة لاستغلال نقاط ضعفنا وتقويضنا".

وفي سياق المتصل، كشفت مسودة وثيقة سرية، اطلعت عليها رويترز، أن وزارة الخارجية الألمانية تعتزم تشديد القواعد على الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الصين، مما يجعلها تكشف عن مزيد من المعلومات وربما تجري اختبارات القدرة على تحمل ضغوط المخاطر الجيوسياسية.

والإجراءات المقترحة هي جزء من استراتيجية عمل جديدة تجاه الصين يتم وضعها من قبل حكومة المستشار أولاف شولز في الوقت الذي تسعى فيه لتقليل اعتمادها على القوة الاقتصادية العظمى في آسيا.

وجاء في الوثيقة أن "الهدف هو تغيير هيكل الحوافز للشركات الألمانية التي لديها أدوات اقتصاد السوق بحيث يكون تقليل الاعتماد على الصادرات أكثر جاذبية"، مشيرة إلى صناعات الكيماويات والسيارات.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية التعليق.

والمشروع، الذي أعدته وزارة الخارجية بقيادة أنالينا بربوك من حزب الخضر، لا يزال بحاجة إلى موافقة الوزارات الأخرى. ومن المتوقع اتخاذ قرار نهائي بشأن استراتيجية الصين في أوائل العام المقبل.