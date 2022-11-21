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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضامن الغربية: 3 قوافل طبية للكشف على 250 مريضا من غير القادرين

معارض تضامن الغربية
معارض تضامن الغربية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، تنظيم 3 قوافل طبية استهدفت الكشف الطبي على 250 مريضا من المرضى غير القادرين ، وتنظيم 4 معارض ملابس جديدة، فى إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

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وأكد أحمد حمدي عبد المتجلي ، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، أنه تم استهداف 250 مريض بقرية كوم عبود  مركز بسيون، وقرية بلشاى مركز كفرالزيات، وقريه كفر سبطاس  مركز طنطا، حيث تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا ، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجامعى بطنطا.

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وأضاف، انه أيضا تم تنظيم 4 معارض لتوزيع الملابس الجديدة ، حيث استهدفت الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بقرى العتوه القبلية والعتوة البحرية والنمكيه بمركز قطور، وقريه كفر حجازى مركز المحلة الكبرى، لافتا أن تنظيم معارض الملابس الجديدة يتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد فى كل المحافظة ، وأن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

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التحالف الوطني الجمعيات الأهلية الغربية المحلة طنطا التضامن الاجتماعي الكشف الطبي الخدمات الطبية تضامن الغربية

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