انضمام أوكرانيا لـ الناتو والاتحاد الأوروبي.. زيلينسكي يوجه مناشدة عاجلة لـ الغرب

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مرة أخرى دول الغرب لقبول انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” والاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي، متحدثًا عبر رابط فيديو في اجتماع الجمعية البرلمانية للتحالف في مدريد، “ترون جميعًا مدى أهمية مساهمة أوكرانيا في حماية مجتمعنا، كما ترى جميعًا مدى أهمية أن نتحد حقًا بعد 24 فبراير. لذلك، بفضل هذا ترى أيضًا ما يجب أن تصبح أوكرانيا عضوًا كاملاً في الاتحاد الأوروبي و الناتو: أحثكم على دعم مساعينا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي والتحالف”.

ودعا زيلينسكي دول الغرب إلى بذل "كل ما في وسعها" من أجل ذلك، بما في ذلك فرض عقوبات جديدة على روسيا والبدء في تنفيذ "صيغة السلام" الخاصة به.

وفي 15 نوفمبر، في قمة مجموعة العشرين، اقترح الرئيس الأوكراني "خطة سلام" تتكون من 10 نقاط. من بينها، ضمان الأمن النووي والغذائي وأمن الطاقة، وتبادل "الأشخاص المحتجزين" وفقًا لصيغة "الكل مقابل الجميع"، فضلاً عن انسحاب القوات الروسية واستعادة وحدة أراضي أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني: "إنني أدعوكم وبلدانكم لاختيار نقطة معادلة السلام التي يمكن أن تظهروا فيها قيادتكم".

وطلب زيلينسكي أيضًا مرة أخرى أن يتم تقديم أنظمة دفاع جوي ودعم مالي إلى كييف