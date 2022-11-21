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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون بعد محادثة عاجلة مع زيلينسكي: الوضع في أوكرانيا مازال صعبا

ماكرون وزيلينسكي
ماكرون وزيلينسكي

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه أجرى محادثة هاتفية عاجلة مع فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين.

وقال ماكرون في مؤتمر لدعم مولدوفا: "اليوم أجريت محادثة هاتفية عاجلة مع زيلينسكي. واليوم لا يزال الوضع في أوكرانيا صعبًا. يستمر قصف أوكرانيا، ولا يزال التهديد في محطة زابوريجيا للطاقة النووية". 

وتستضيف باريس، اليوم الاثنين، الاجتماع الثالث لـ "منصة دعم مولدوفا" الأوروبية - وهي مبادرة قادمة من فرنسا وألمانيا ورومانيا،وخلال الاجتماع، سيناقش الطرفان الموافقة على حزمة مساعدات مالية جديدة لمولدوفا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس وكالة الطاقة النووية الروسية روساتوم إن محطة الطاقة زابوريجيا "معرضة لخطر وقوع حادث نووي".

وقال أليكسي ليكاتشيف رئيس روساتوم للصحفيين اليوم الاثنين "نبلغ المجتمع الدولي أن محطة (الطاقة النووية) معرضة لخطر وقوع حادث نووي ومن الواضح أن كييف تعتبر وقوع حادث نووي صغير مقبولاً.".

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وأعتبر أن هذه ستكون "سابقة ستغير مجرى التاريخ إلى الأبد. لذلك يجب القيام بكل شيء حتى لا يفكر أحد في التعدي على سلامة محطة الطاقة النووية ".

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الأحد، إن قصفًا متكررًا وقع داخل المحطة وحولها ، كما سُمع دوي انفجارات أقوى في مطلع الأسبوع .

فرنسا أوكرانيا زيلينسكي ماكرون زابوريجيا

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