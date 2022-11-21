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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الفرنسي يعاني.. قرار باريس "المجنون" يثير المخاوف بشأن مستقبل الأزمة الأوكرانية

فرنسا
فرنسا

قال السياسي الفرنسي، فلوريان فيليبو، إن فرنسا تواصل تقديم "شحنات جنونية" من الأسلحة إلى أوكرانيا، متجاهلة احتياجات جيشها.

وكتب فيليبو علي “تويتر”: "أعلنت فرنسا للتو عن إمداد أوكرانيا بأسلحة جديدة! الجنون! في غضون ذلك، يذوب الجيش الفرنسي مثل الثلج في الشمس!".

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وبحسب السياسي الفرنسي، فإن المساعدة العسكرية لباريس لن تؤدي إلا إلى إشعال الأزمة الأوكرانية، حيث تتلقى كييف أسلحة وذخيرة إضافية لقصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، إن باريس نقلت بطاريتين من أنظمة صواريخ كروتالي المضادة للطائرات إلى كييف.

فرنسا باريس أوكرانيا الجيش الفرنسي زابوريجيا

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