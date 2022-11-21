الجيش الفرنسي يعاني.. قرار باريس "المجنون" يثير المخاوف بشأن مستقبل الأزمة الأوكرانية

قال السياسي الفرنسي، فلوريان فيليبو، إن فرنسا تواصل تقديم "شحنات جنونية" من الأسلحة إلى أوكرانيا، متجاهلة احتياجات جيشها.

وكتب فيليبو علي “تويتر”: "أعلنت فرنسا للتو عن إمداد أوكرانيا بأسلحة جديدة! الجنون! في غضون ذلك، يذوب الجيش الفرنسي مثل الثلج في الشمس!".

وبحسب السياسي الفرنسي، فإن المساعدة العسكرية لباريس لن تؤدي إلا إلى إشعال الأزمة الأوكرانية، حيث تتلقى كييف أسلحة وذخيرة إضافية لقصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، إن باريس نقلت بطاريتين من أنظمة صواريخ كروتالي المضادة للطائرات إلى كييف.