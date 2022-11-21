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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكبر ركود منذ جائحة كورونا.. أزمة كبيرة تعصف باقتصاد بريطانيا

بريطانيا
بريطانيا

انخفض الناتج الاقتصادي في بريطانيا إلى أدنى مستوى له منذ أن أغلقت عمليات الإغلاق على مستوى البلاد أجزاء من الاقتصاد خلال جائحة فيروس كورونا، حسبما كشفت بيانات بنك “لويدز”.

في أكتوبر، شهدت الأجزاء الرئيسية في الاقتصاد البريطاني التي يراقبها متتبع القطاع في بريطانيا انخفاضا في الإنتاج بسبب تقلص الطلب على السلع والخدمات. 

وشهد 12 قطاعا من أصل 14 قطاعا في قطاعات التصنيع والخدمات والبناء انخفاضا في الإنتاج الشهر الماضي، ارتفاعا من تسعة قطاعات في سبتمبر.

وأظهرت البيانات أن عدد الصناعات التي سجلت انخفاضا في الطلبات الجديدة كان الأعلى منذ الإغلاق الأول في مايو 2020.

وشهد قطاع الكيماويات أضعف أداء، حيث بلغ مؤشر 29.5، حيث تشير قراءة المتتبع فوق 50.0 إلى التوسع. وتلتها المعادن والتعدين بنسبة 31.1، في حين بلغت المنتجات المنزلية 38.4.

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ومنذ يوليو، أبلغ أكثر من نصف قطاعات المملكة المتحدة التي يراقبها بنك لويدز باستمرار عن انخفاض الإنتاج والطلب، مما يشير إلى أن الظروف الاقتصادية قد ساءت في الأشهر الأخيرة.

وتشير المؤشرات الواردة في تقريرنا إلى أن اقتصاد بريطانيا قد يكون بالفعل في حالة ركود. ومع احتمال انحسار كل من تحدياتنا المحلية والرياح المعاكسة العالمية ماديا على المدى القصير، فإن السؤال الرئيسي يدور حول المدة التي قد يستمر فيها هذا الانكماش.

كما شهدت المواد الكيميائية والمعادن والتعدين والمنتجات المنزلية والبنوك انخفاضا في مستويات التوظيف في أكتوبر ، وهو أعلى رقم منذ فبراير 2021.

وفال محللون إن التضخم المرتفع كان وراء هذا الانخفاض، مما أجبر الشركات والمستهلكين على خفض الإنفاق والاستثمار للتعامل مع ارتفاع التكاليف.

جائحة كورونا كورونا بريطانيا المملكة المتحدة الاقتصاد البريطانى

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