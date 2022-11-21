عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط قلق من إغراءات أمريكا للشركات الأوروبية.. تحرك سريع من ماكرون

الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي

يستضيف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، مأدبة عشاء مع عدد من الرؤساء التنفيذيين الأوروبيين لإقناعهم بعدم نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة، حيث يثبت انخفاض أسعار الطاقة وقانون الحد من التضخم إنه إغراء لجذب الشركات.

ووفقا لتقارير إعلامية، شعر القادة الأوروبيون بالقلق من الإجراءات الضخمة لمكافحة التضخم التي أقرتها إدارة جو بايدن، والتي تجعل الإعفاءات الضريبية مشروطة بالمحتوى المصنوع في الولايات المتحدة والتي تقول صناعات الاتحاد الأوروبي إنها تجعل الاستثمار في أوروبا أقل تنافسية.

وقال مسؤول فرنسي: "نواجه صعوبات مع الشركات التي بدأت في التفكير في نقل إنتاجها إلى الخارج أو القيام باستثمارات مستقبلية خارج أوروبا"، مشيرا إلى تكاليف الطاقة المرتفعة والتشريعات الأمريكية كأسباب.

ماكرون: حرب أوكرانيا هي مشكلة آسيا أيضا

بايدن: قانون خفض التضخم يمنع رفع أسعار الأدوية

وفي قصر الإليزيه، سيسعى ماكرون لإقناع المديرين التنفيذيين من الشركات بما في ذلك المجموعات الكيميائية Solvay و Air Liquide وشركات صناعة السيارات فولفو وبي إم دبليو وعملاق الأدوية استرازينكا ومجموعتا الاتصالات إريكسون وأورانج بالبقاء في أوروبا واختيار فرنسا لاستثماراتهم المستقبلية.

ويواجه ماكرون، الذي دعا الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق "قانون الشراء الأوروبي'' الخاص به لدعم الإنتاج الأوروبي، مقاومة من الأعضاء الأكثر مناهضة للحمائية في الكتلة.

ولم يتضح ما الذي سيقوله ماكرون للمديرين التنفيذيين لإقناعهم بعدم الانتقال إلى الولايات المتحدة، لكن فرنسا كشفت عن عدد من الإجراءات خلال عطلة نهاية الأسبوع للتخفيف من تأثير ارتفاع فواتير الطاقة على الشركات الفرنسية.

وكانت الشركات الأوروبية شديدة الحذر بشأن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة منذ الحرب الروسي الأوكرانية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء.

وحذر إريك ترابيير، الرئيس التنفيذي لشركة داسو للطيران، الذي يرأس الاتحاد الفرنسي للصناعات المعدنية، في صحيفة ليزيكو Les Echos الفرنسية خلال عطلة نهاية الأسبوع من أن أوروبا يجب أن تحمي صناعتها بشكل أكثر قوة أو أن تراها تنتقل إلى شواطئ أخرى.

فرنسا أمريكا الولايات المتحدة إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الشركات الاوروبية إدارة جو بايدن القادة الأوروبيون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة اعتناق النجم مورجان فريمان الإسلام

الدولار يقفز عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

الذهب يتراجع بقوة عالميًا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة إنجلترا ضد إيران في كأس العالم 2022

الشريفة العفيفة وصلت يا بلد .. زفة بقرية المسلمية لإثبات عذرية فتاة

حقيقة رفض محمد صلاح نجم ليفربول مصافحة سيدة في الكويت

الرئيس السيسي يوجه بتوفير طائرة خاصة لإعادة الميرغني إلى السودان

حكاية هزة أرضية لم تستغرق جزءا من الثانية أصابت سكان القاهرة بالذعر

ترشيحاتنا

كارثة.. الصحة تحذر مجددا من حقنة البرد

البرازيل تتصد والأرجنتين تطارد الحلم.. حظوظ المنتخبات في الفوز بكأس العالم

الرئيس السيسي يهنئ أمير قطر على نجاح حفل افتتاح بطولة كأس العالم

الأمن يلاحق وزير سابق بالحكومة العراقية| القصة كاملة

السيسي : حفل افتتاح كأس العالم مشرف ويليق بمكانة الدول العربية

النواب يوافق على اتفاق قرض لمشروع تأهيل الخط الثاني من مترو الأنفاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الحجاب.. بلوجر شهيرة تثير ضجة بفستان سهرة أنيق.. شاهد

ليه بنكره الحب.. ماذا قالت إلهام شاهين عن مشهد بنت شقيقتها في "صاحبتي"

بالدانتيل.. ياسمين صبري في إطلالة جذابة من افتتاح حفل كأس العالم.. شاهد

عروض جوية بين مصر وبريطانيا فوق سهل حشيش بالغردقة .. فيديو وصور

فيديو

مطلعتش مصرية .. أكلة غريبة انتشرت على جروبات الطبخ ما قصتها ؟

بسبب الفيروس المخلوي التنفسي .. حقيقة تأجيل امتحانات نصف العام | فيديو

عروض جوية بين مصر وبريطانيا فوق سهل حشيش بالغردقة .. فيديو وصور

مواعيد مباريات كأس العالم قطر 2022 اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ