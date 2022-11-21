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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جر روسيا للصراع.. تصريحات أمين عام الناتو تثير غضب موسكو

روسيا والناتو
روسيا والناتو

قال جريجوري كاراسين، رئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي، إن تصريحات الأمين العام لحلف “الناتو”، ينس ستولتنبرج، بشأن الوضع في أوكرانيا تشير إلى أنه يريد جر روسيا إلى الصراع.

وكتب كاراسين على “تلجرام”: "تؤكد التصريحات الأخيرة للأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرج رغبته المروعة في جر روسيا إلى الصراع إلى أقصى حد ممكن. ويفسر هذا على أنه سبب لتوسيع توريد المعدات العسكرية والأسلحة إلى كييف".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، إنه من المرجح أن ينتهي الصراع بين أوكرانيا وروسيا بمفاوضات، ولهذا السبب تحتاج كييف إلى المزيد من الأسلحة.

وقال ستولتنبرج، في كلمته أمام الدورة السنوية ال68 للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي في مدريد اليوم الاثنين، “نريد جميعا أن تنتهي هذه الحرب”، مضيفا أنه من المهم للكتلة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة كيف ينتهي الصراع بالضبط.

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وأضاف: “علينا أن ندرك أن هذه الحرب ستنتهي على الأرجح في مرحلة ما على طاولة المفاوضات. لكن يجب أن نعرف أيضا أن نتيجة تلك المفاوضات تعتمد كليا على القوة في ساحة المعركة”.

وتابع: “لذا، إذا أردنا التوصل إلى نتيجة، وهو أمر مقبول بالنسبة لأوكرانيا... أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا”.

وقال ستولتنبرج إن أعضاء حلف شمال الأطلسي يجب أن يكونوا مستعدين لدعم أوكرانيا على المدى الطويل وحث المشرعين على مواصلة الدعوة لمزيد من المساعدات لكييف في بلدانهم.

الناتو روسيا أوكرانيا الاتحاد الروسي كييف

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